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廣積：對廣錠降低持股比例10.09%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦廣積（8050）董事會決議後公告，對子公司廣錠科技（6441）降低持股比例10.09%。

廣積指出，第一，今年4月1日到7月13日廣積於公開市場處分廣錠公司股份148萬股，處分金額為1.1億元，降低持股4.41%。

第二，另外於4月1日至7月13日廣錠可轉換公司債轉為預收股本，股數增加293萬股，降低持股4.40%。

第三，4月1日至7月13日廣錠庫藏股轉讓員工96萬股，降低持股1.28%。迄目前為止（含本次交易），對重要子公司累積降低持股比例為10.09%(109/7/13)，對重要子公司持股比例為38.99%（109/7/13）。

廣積指出，品佑聯合會計師事務所林秀戀會計師認為，價格合理性意見為標的公司處分價格區間為63.5元至97.3元，係於公開市場出售，歷次處分價格核對驗算委託公司，所提供投資標的公司券商分戶帳歷史查詢報表，尚無不合理之處。

林秀戀認為，股東權益影響之意見為在假設標的公司權益無其他變動推算可能影響數，因處分標的公司股權及標的公司可轉換公司債轉預收股本，及庫藏股轉讓員工，委託公司持股比例減少10.09%，109年4月1日至109年7月13日處分股權之損益約計8239萬元，因標的公司股本增加致委託公司對其持股比例變動權益影響約計6100萬元，合計約1.43億元，數字核算尚未見不合理之處。

廣積 公司債

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