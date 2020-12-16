一張卡打敗3銀行總和LinePay聯名生態圈「大到不能收」

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

台灣信用卡進入巨量時代，平均每個人持有2張信用卡，前五大發卡行更是都有發卡超過百萬張等級神卡。中國信託昨（15）日更透漏，旗下最大「神卡」Line Pay聯名卡發卡量已達375萬張，穩居台灣市場信用卡發卡量第一，領先第二大發卡量的COSTCO聯名卡逾百萬張。

375萬張是什麼概念？根據金管會統計至2020年10月，三商銀（第一銀行、彰化銀行、華南銀行）的總流通卡量為282萬張，光是一張卡就打敗了三家公股行庫的信用卡流通卡量。

金融業者說，台灣信用卡歷史上，很難有任何一張卡輕易發行突破200萬張，即便是200萬張的COSTCO聯名卡也是靠經營多年與強勢通路，能發到375萬張真的就是神卡等級，Line Pay聯名卡也是台灣市場單一聯名卡在最短時間發行最多的卡，

獲得如此巨大的成功，關鍵具備強大的生態系支持，也正是Banking 4.0強調「金融走入生活」，LINE Pay聯名卡推出的第一年，就打出無腦刷3％點數回饋，一點等於一元，原超過刷卡市場一般回饋行情。

這3％怎麼來？並非全由中國信託買單回饋，而是由「國際知名且位居產業龍頭地位的生態系夥伴」分了1％，三強聯手，成功讓LINE Pay在4年前的台灣點數戰役中，取得首勝，布建速度快過樂天點數生態圈在台布局速度，成就無遠弗屆的點數生態圈。

怎麼拿到1％回饋？當年中國信託商銀信用金融執行長、現任將來銀行總經理劉奕成主導該卡的推出，中信親自到生態系夥伴總部洽談，才成功取得1％回饋補貼，並奠定了LINE Pay聯名卡成功基礎。

而一開始推出3％無腦回饋，市場譁然，質疑者認為靠高額補貼並非長久之計。不過時任LINE台灣總經理、現為XRSPACE總經理的陶韻智說，「當年只有三個人看到這張卡的成功，劉奕成、我，以及當年LINE集團總部第二大高層決策者」。

陶韻智說，當年劉奕成看到的不是成本，而是用戶會湧進中國信託商銀，中信背後看的是財富管理商機，對銀行來說，更是可以簡單取得年輕用戶的機會，也能增加每個月信用卡刷卡金額，這卡能帶進用戶。「簡單來說，對銀行有好處、對用戶有好處、對LINE Pay也有好處。」

他說，當年發行這張聯名卡，就已經預期了300萬張發行量的出現，未來甚至發行到500萬張，都不會意外。

陶韻智回想說，當時認識劉奕成時，剛好是LINE Pay積極在台複製微信支付的成功模式，當時與台灣許多金融夥伴共同學習，也與其他銀行合作，但發現劉奕成提出的網路創新模式、想法，與其他金融夥伴相比相當突出。

再加上，當時中國大陸習慣的QR Code掃碼支付，因國情不同，難在台灣大幅推動，但陶韻智後來發現，當時LINE Pay合作的30萬商戶店內都有刷卡機，最後大膽採用信用卡路線，並認為點數是重要血液、可以拉高顧客忠誠度，LINE Point模型自此出產。

陶韻智透露，這模型其實差點胎死腹中， 因為初期模型提出的「一點等同一元，回饋無上限」，補貼紅利點數對銀行業者來說成本過高，利潤會減少，內部提案也不是一次就過關，直到LINE總部第二大高層點頭決定支持，才決定了LINE Pay聯名卡中LINE Point雛形。

「多家銀行當時打槍認為要花費很多紅利點數，補貼成本過高，利潤就會減少，當時僅有劉奕成認為這是好方案。僅有他看得出來，這個合作模型背後代表的是實際用戶數」，陶韻智說，這個合作模型非常透明，一點等同一元，消費者立刻就能理解、願意刷卡。

現在LINE Pay 聯名卡也的確發了375萬張，成功為中國信託商銀「宅經濟」與「社群經濟」打下重要基礎，也是獲客的重要來源之一。

金融業指出，金融業推行各類行銷商品，會計算獲客成本，其中最高的是財富管理，因為銀行必須補貼給其存款利率，最低的是信用卡，因卡友不但會刷卡、增加銀行金流與手續費收入，銀行還可以從中挖掘潛在合作客戶，推銷其金融商品等業務，擁有信用卡基本盤，就能獲得消費金融市場的最大入場門票。

LINE 中國信託 聯名卡

延伸閱讀

民進黨再出招 官方LINE推出假訊息票選活動

民進黨舉辦年度十大錯假訊息票選 籲民眾打假

小米攜手承億文旅 打造更具智慧的文創設計飯店住宿體驗

iOS也更新了！LINE介面全面翻新 減少隔線更明亮好讀

相關新聞

美元今年以來跌幅達12% 劉憶如：弱勢美元還沒到盡頭

香港北威國際集團董事總經理劉憶如表示，美元今年以來跌幅達12%，弱勢美元看起來還沒到盡頭，明年美元地位是否受到動搖，值得...

央行打炒房效應 金融圈：房市屬有基之彈、短空長多

中央銀行祭出房市信用管制措施一周後，房市氣氛丕變，賞屋人潮明顯變少；對此，金融圈高層今（15）日分析，預料國內房市將「短...

專家：明年房市緩漲 數位貨幣將崛起

「房市並沒有外界想像漲的那麼嚴重，都是在漲蛋白區，請大家買房要理性思考！」戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立15日表示，台灣的房市並沒有外界想像那樣瘋漲，漲的區域多數是蛋白區，豪宅市場依舊冷清，他預測2021年房價並不會高漲。北威總經理劉憶如則認為，疫情讓美元走弱，讓數位貨幣投資出現更大機會。

富邦金若想併日盛金 金管會最重視兩大重點

富邦金12月4日重訊公告，董事會決議通過向金管會申請投資金融事業，市場傳言富邦金有意併購日盛金。金管會雖未證實此併購案，...

金害！這五家保險公司拒保身障者共罰300萬元

金融監督管理委員會相當重視身心障礙者平等投保權益，已推動多項措施要求保險業不得對身心障礙者有不公平待遇，若違法最高可罰1...

央行大力調節 新台幣連2貶收28.46元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.460元，貶1分，匯價連2貶，成交金額12.29億美元

新台幣升到哪？ 國泰首席經濟學家林啟超：七上八下

國泰世華銀行今（15）日下午與國際重量級刊物《經濟學人》共同發表明(2021)年全球經濟展望，國泰世華首席經濟學家林啟超...

國泰估明年台股走投機年 留意兩大隱憂

今年受到新冠肺炎疫情、美國大選等干擾，台股今年可說是「上沖下洗」，但仍順利上攻萬四關卡，時序進入2021年，投資人近期關...

蘋果西打製造商！大飲延遲輸入重訊 證交所開罰5萬元

證交所表示，大飲（1213）11月23日收到旭順食品來函，要求大飲履約執行民國88年1月1日與旭順簽訂和解協議書乙案，經...

新台幣午盤升值2.9角 暫收28.16元

新台幣今（15）日午盤大漲2.9角，暫收28.16元，成交金額7.86億美元。

申請在台參保證明免提繳大陸養老保險？資誠：注意這點

中國大陸的《香港澳門台灣居民在內（大陸）參加社會保險暫行辦法》規定，台籍員工在大陸工作期間，若仍保有台灣的社會保險，可申...

新台幣開盤升1.5角 為28.3元

新台幣今（15）日早盤以28.3元兌1美元，升值1.5角開出。

熱門新聞

竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

竹科40周年／拄拐杖出席竹科40頒獎 張忠謀這樣說...

破冰之後...和張忠謀聊什麼？曹興誠：這件事最重要

台灣房價炒出來的? 看完各國房價表現得到這結論

「C字藏台灣圖」貨機新塗裝挨批 華航9字回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。