一張卡打敗3銀行總和LinePay聯名生態圈「大到不能收」

台灣信用卡進入巨量時代，平均每個人持有2張信用卡，前五大發卡行更是都有發卡超過百萬張等級神卡。中國信託昨（15）日更透漏，旗下最大「神卡」Line Pay聯名卡發卡量已達375萬張，穩居台灣市場信用卡發卡量第一，領先第二大發卡量的COSTCO聯名卡逾百萬張。

375萬張是什麼概念？根據金管會統計至2020年10月，三商銀（第一銀行、彰化銀行、華南銀行）的總流通卡量為282萬張，光是一張卡就打敗了三家公股行庫的信用卡流通卡量。

金融業者說，台灣信用卡歷史上，很難有任何一張卡輕易發行突破200萬張，即便是200萬張的COSTCO聯名卡也是靠經營多年與強勢通路，能發到375萬張真的就是神卡等級，Line Pay聯名卡也是台灣市場單一聯名卡在最短時間發行最多的卡，

獲得如此巨大的成功，關鍵具備強大的生態系支持，也正是Banking 4.0強調「金融走入生活」，LINE Pay聯名卡推出的第一年，就打出無腦刷3％點數回饋，一點等於一元，原超過刷卡市場一般回饋行情。

這3％怎麼來？並非全由中國信託買單回饋，而是由「國際知名且位居產業龍頭地位的生態系夥伴」分了1％，三強聯手，成功讓LINE Pay在4年前的台灣點數戰役中，取得首勝，布建速度快過樂天點數生態圈在台布局速度，成就無遠弗屆的點數生態圈。

怎麼拿到1％回饋？當年中國信託商銀信用金融執行長、現任將來銀行總經理劉奕成主導該卡的推出，中信親自到生態系夥伴總部洽談，才成功取得1％回饋補貼，並奠定了LINE Pay聯名卡成功基礎。

而一開始推出3％無腦回饋，市場譁然，質疑者認為靠高額補貼並非長久之計。不過時任LINE台灣總經理、現為XRSPACE總經理的陶韻智說，「當年只有三個人看到這張卡的成功，劉奕成、我，以及當年LINE集團總部第二大高層決策者」。

陶韻智說，當年劉奕成看到的不是成本，而是用戶會湧進中國信託商銀，中信背後看的是財富管理商機，對銀行來說，更是可以簡單取得年輕用戶的機會，也能增加每個月信用卡刷卡金額，這卡能帶進用戶。「簡單來說，對銀行有好處、對用戶有好處、對LINE Pay也有好處。」

他說，當年發行這張聯名卡，就已經預期了300萬張發行量的出現，未來甚至發行到500萬張，都不會意外。

陶韻智回想說，當時認識劉奕成時，剛好是LINE Pay積極在台複製微信支付的成功模式，當時與台灣許多金融夥伴共同學習，也與其他銀行合作，但發現劉奕成提出的網路創新模式、想法，與其他金融夥伴相比相當突出。

再加上，當時中國大陸習慣的QR Code掃碼支付，因國情不同，難在台灣大幅推動，但陶韻智後來發現，當時LINE Pay合作的30萬商戶店內都有刷卡機，最後大膽採用信用卡路線，並認為點數是重要血液、可以拉高顧客忠誠度，LINE Point模型自此出產。

陶韻智透露，這模型其實差點胎死腹中， 因為初期模型提出的「一點等同一元，回饋無上限」，補貼紅利點數對銀行業者來說成本過高，利潤會減少，內部提案也不是一次就過關，直到LINE總部第二大高層點頭決定支持，才決定了LINE Pay聯名卡中LINE Point雛形。

「多家銀行當時打槍認為要花費很多紅利點數，補貼成本過高，利潤就會減少，當時僅有劉奕成認為這是好方案。僅有他看得出來，這個合作模型背後代表的是實際用戶數」，陶韻智說，這個合作模型非常透明，一點等同一元，消費者立刻就能理解、願意刷卡。

現在LINE Pay 聯名卡也的確發了375萬張，成功為中國信託商銀「宅經濟」與「社群經濟」打下重要基礎，也是獲客的重要來源之一。

金融業指出，金融業推行各類行銷商品，會計算獲客成本，其中最高的是財富管理，因為銀行必須補貼給其存款利率，最低的是信用卡，因卡友不但會刷卡、增加銀行金流與手續費收入，銀行還可以從中挖掘潛在合作客戶，推銷其金融商品等業務，擁有信用卡基本盤，就能獲得消費金融市場的最大入場門票。