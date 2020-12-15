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大量董事會決議出售楊梅廠 並取得元大人造樹脂股權

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導

大量（3167）今（15）日董事會決議，將出售楊梅廠的土地及廠房案，估計處分利益約2.38億元。同時，董事會亦通過將以每股371.5~401.5元價格、總金額約7.43億元至12.05億元，取得元大人造樹脂股權，以利整合開發元大樹脂土地及建築物。

大量科技表示，為活化公司資產，董事會決議出售位於桃園市楊梅區高獅段749、752地號等2筆土地，及桃園市楊梅區高獅路158號建築物。該土地共10,851.24平方公尺，折合為3,282.52坪，每坪約12.5萬元、交易總金額為4.1億元；預計處分利益約2.38億元。

另外，大量董事會亦決議購買元大人造樹脂股公司股權，預計取得普通股2,000仟股~3,000仟股，總金額估為7.43億元~12.05億元，取得目的主要為取得該公司主要資產土地及建築物，因鄰近本公司，適合未來整合開發使用。

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