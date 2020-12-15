大量董事會決議出售楊梅廠 並取得元大人造樹脂股權

市場傳出消息上游拉貨過度積極，iPhone 12已出現首波砍單，首當其衝的是近來漲勢凌厲的台積電（2330），這是散戶進場的好機會嗎？作者認為台積電明年訂單大致上已經談妥，即使蘋果手機需求下降，也不會改變其他企業的強勁訂單增長，預計來年的每股盈餘可望超出市場預期。

2020-12-15 16:22