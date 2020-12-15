五大行動支付Q3突破3,500億元 翻倍飛速成長

受新冠疫情影響國人支付習慣逐漸改變，加上電商、超市接連擴大導入，連銀髮族、菜藍族都開始「嗶」付款，據金管會統計，國人第3季使用非現金支付工具的比率達到39.7%，較上半年回溫，五大行動支付也突破3,500億元大關，創下新高紀錄，同時為了確保資安出包率減少，金管會也打算祭出三大因應措施，明（16）日將赴立法院進行專題報告，報告內容今日率先出爐。

金管會在2015年底提出電子支付五年倍增計畫，設定目標2020年電子支付比率將從26%提高到52%。據金管會最新資料，到今年第3季止，電子支付比率39.7%，雖然已較今年首季及第2季來得高，但仍低於去年底的40.91%。立法委員邀請金管會明（16）日就國內行動支付普及率遲未達標，各金融機構亦屢傳系統出包與資安事件（如支付、匯款、貸款、信託等）之相關因應措施進行專題報告，

金管會官官報告中解釋，今年未達標主要是因為新冠肺炎疫情降低民眾消費動能，使國內民眾出國旅遊、百貨量販、住宿及餐飲等消費支出減少，進而影響國人使用非現金支付工具之交易金額，不過上開比率尚不含ATM轉帳購物交易。有鑑於ATM轉帳亦是國內民眾廣為利用之購物價款支付管道，為完整反映我國非現金支付情形，如納入該交易金額，2020年第3季該比率可達50.94%。

此外，據金管會統計，目前我國金融機構已推出多種行動支付服務，包括行動信用卡、行動金融卡、行動電子票證、電子支付機構實體通路支付服務（Online To Offline, O2O）等，截至 2020年9月底，總交易金額已達3,506億元，較2019年底合計總金額1,782億元，出現翻倍飛速成長，創下新高紀錄。

至於近來銀行業資安出包頻傳，會對金融機構發生資安事件之相關四大因應措施，包括一、完備資安規範；二是督導銀行公會訂定相關資安自律規範，包括電子銀行之安控規範、定期資安檢測及演練、銀行公會研議營運不中斷相關措施。三是違反資安相關規定之監理措施；四是推動「金融資安行動方案」，追求安全便利不中斷的金融服務目標。

同時自律規範，為防止銀行更換面心系統再出包，金管會希望銀行業者進行資訊系統升級有一致的遵循規則，金管會已請銀行公會研議將資訊系統轉換之事前、事中及事後之必要程序，及考量相關系統轉換情境以完善壓力測試等事項，納入資安自律規範，持續督促金融機構強化資訊系統穩定性。