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華南銀行供駐外人員有薪防疫隔離假 體恤員工辛勞

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
體恤員工疫情期間辛勞，華南銀行提供駐外人員返鄉補助。華銀／提供
體恤員工疫情期間辛勞，華南銀行提供駐外人員返鄉補助。華銀／提供

受到新冠肺炎疫情影響，各公司派駐在海外工作的員工若是回台，也需要隔離14天，華南銀行體恤員工提供「返臺探親」專案補助措施，讓員工有薪防疫隔離。

華南銀行表示，只要在疫情期間內返臺者，或因重大事故、緊急醫療需求返臺者，公司將補助有薪防疫隔離假，包含臺灣居家檢疫14天及駐地國所需檢疫天數，而若是駐外人員今年內無法回國探親，也可申請派駐地點來回機票款折算現金發給，而駐外人員眷屬若無法出國探親也可申請遞延至明年使用。

此外華銀除了提供海外，華銀自109年7月起對國內每位員工補助1,500元，總計1,200萬元旅遊補助，慰勞國內單位員工於疫情期間配合政府辦理勞工紓困貸款的辛勞，期望透過辦理員工旅遊，讓員工舒緩工作的壓力，並以實際消費方式，活絡各大景點及商圈的人氣及買氣，達到振興經濟、擴大消費目的，促進國內旅遊的政策。

華南銀行 疫情 華銀

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