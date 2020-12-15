華南銀行供駐外人員有薪防疫隔離假 體恤員工辛勞
受到新冠肺炎疫情影響，各公司派駐在海外工作的員工若是回台，也需要隔離14天，華南銀行體恤員工提供「返臺探親」專案補助措施，讓員工有薪防疫隔離。
華南銀行表示，只要在疫情期間內返臺者，或因重大事故、緊急醫療需求返臺者，公司將補助有薪防疫隔離假，包含臺灣居家檢疫14天及駐地國所需檢疫天數，而若是駐外人員今年內無法回國探親，也可申請派駐地點來回機票款折算現金發給，而駐外人員眷屬若無法出國探親也可申請遞延至明年使用。
此外華銀除了提供海外，華銀自109年7月起對國內每位員工補助1,500元，總計1,200萬元旅遊補助，慰勞國內單位員工於疫情期間配合政府辦理勞工紓困貸款的辛勞，期望透過辦理員工旅遊，讓員工舒緩工作的壓力，並以實際消費方式，活絡各大景點及商圈的人氣及買氣，達到振興經濟、擴大消費目的，促進國內旅遊的政策。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言