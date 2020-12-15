國泰長年送暖偏鄉 廣結企業愛心與學童歡度耶誕

連月的綿雨，澆不熄國泰（2882）志工熱情，國泰人壽總經理劉上旗於今（15日）早上帶領主管及志工，頂著寒風冒著細雨前往宜蘭縣南澳鄉金岳村運動場，與東澳、南澳、蓬萊、金岳、金洋、澳花、碧候、武塔等八所學校，與450位學童提前歡度耶誕佳節。

劉上旗出席時表示，國泰長期遵循國際ESG規範，而且將永續精神內化，全面落實在企業營運管理上，尤其在社會這個面向，我們已累積40年的慈善公益經驗。每年舉辦的寒冬送暖活動，除了提供物品資助，也送上最溫暖的聖誕祝福，更期望能喚起大眾對偏鄉子弟的關注；也希望小朋友們快樂的學習、快樂的成長，將來行有餘力時可以幫助別人，回饋社會，形成善的循環。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季也表示，長期以來國泰同仁跟隨公司腳步，不間斷地奉獻愛心，除了發起員工捐款，其間國泰志工不辭辛勞來回奔波，揪愛集暖，親自為偏鄉學童送上暖暖的禦寒物資，帶給學童關愛與溫暖。

國泰自2002年起展開寒冬送暖活動，今年將舉辦84場（涵蓋96所偏鄉小學），將員工捐款的愛心傳遞到全台每個角落。送暖足跡包括宜蘭南澳、屏東三地門、台東大武、花蓮瑞穗、嘉義阿里山、澎湖七美等，跨及15縣市、65鄉鎮區，超過7,100位偏鄉弱勢學童受惠。「2020年國泰寒冬送暖活動」由國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會及國泰建設文教基金會共同舉辦，以實際行動深耕偏鄉，落實社會責任，創造永續發展的價值。

泰雅耆老祈福 國泰民安、風調雨順

在這場送暖活動中，開場是由部落耆老以泰雅族傳統方式，為大家祈福，而小朋友們不但演出泰雅族特色的舞蹈表演，還帶來象徵泰雅族傳統編織技藝的手環贈送國泰志工。八所學校的450位泰雅族小朋友一起跳舞，舞曲是2017台北世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」，現場並邀請貴賓加入隊伍中，大家手牽手，在輕快歡騰的歌聲中，一起唱歌跳舞，心手相連，展現團結融合，結尾時刻大家張開雙臂，齊聲喊出「給人幸福、就是幸福」，在寒冬送暖活動中點燃愛的火花。

更令人驚豔的是，當天也特別邀請到日本2位寶可夢明星皮卡丘和伊布，穿行在現場表演，與小朋友們近距離接觸；另有吳冠達魔術師及高蕾雅原民歌手表演，提前帶給大家一個歡樂的耶誕佳節。

大樹計畫、圓夢計畫 散播愛的種子

出席本場活動的校長們紛紛表示感謝國泰公益集團，多年來參與學校活動不遺餘力。其中東澳國小校長鄔誠民很有感觸的表示，東澳國小2013年獲「大樹計畫」捐助，嘉惠12名學子；2015年參加國泰「圓夢計畫」，提出「邁向奧運的第一哩路－東澳國小反曲弓射箭隊」計畫，國泰慈善基金會特別派攝影團隊來校拍攝相關的影片，讓我們得以在這個計畫脫穎而出，獲得補助款。國泰沒有因我們沒沒無聞而放棄關注，反而在草創困難期，扎實的拉了我們一把。現在又在寒冬時節送禦寒衣物過來，加上精心安排的魔術表演等，成為學童們最棒的聖誕節禮物，小朋友們每年都非常期待這個活動，企業疼愛孩子的心一覽無遺。