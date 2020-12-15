無獲利公司私募補辦公發 證交所鬆綁

為推動我國企業籌資，證交所今（15）日董事會通過修正有價證券上市審查規定，針對已上市之無獲利公司鬆綁其私募證券若符合六年內未做轉讓等條件，補辦公開發行得豁免獲利能力以完成掛牌。

證交所表示，鬆綁未獲利公司私募補辦公發，主要考量一些私募參與未獲利公司籌資期滿，但公司可能持續虧損致無法掛牌，進而影響私募參與人出場權益，故修法提供彈性籌資環境。據統計，目前透過科技／文創事業及多元上市等無獲利方案上市的公司中，有14家曾辦理私募，符合條件者可申請鬆綁。

新規定要求須滿足五條件，包括一、該私募有價證券須自交付日起六年未轉讓，惟依法效力移轉者不在此限，二、私募有價證券訂價不得低於參考價或理論價格之八成，三、應募人非公司內部人或關係人，四、近三年依規定申請核發同意函之私募普通股及股權性質之有價證券得行使或轉換普通股之股數合計未超過申請時之上市總數20%，五、自上市日起未辦理營業範圍重大變更，但基於行業特性或其他合理原因變更者不受限。

另證交所今天還通過營業細則第4章之一修正案，主要為過去上市櫃之證券金融公司併購未掛牌企業時，因應夾帶上市疑慮，併購案取得主管機關專案核准後，須再經交易所審查適格性，但考量證券金融產業高度監理，取得核准便形同合法併購案，故修法改為無須再做審查。