合庫優質服務升級 營業部金鑽理財旗艦店再出擊

為利大台北地區客戶享有的理財尊榮服務再升級，合作金庫銀行打造營業部為第2家金鑽理財旗艦店，於12月15日舉行揭牌儀式。

合庫金控（5880）暨銀行董事長雷仲達表示，合庫發展財富管理業務已近20年，94年起即在全臺陸續成立15家理財旗艦店，提供客戶優質理財服務，今為滿足客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求，特別成立「金鑽級」理財旗艦店。

合庫銀行副總經理顏武雄致詞表示，合庫今（109）年9月於新竹科學園區分行成立第1家金鑽理財旗艦店後，獲得客戶高度的肯定與認同，財管業績大幅成長，成績表現亮眼；為了讓大台北地區客戶也能享受鑽石級的理財服務，合庫再度將營業部規劃成為全行第2家金鑽理財旗艦店。

營業部位於敦北金融辦公商圈，交通便利，往來客戶族群及業務種類多元，更為合庫營業單位的領頭羊；營業部配置5間理財諮詢室，打造舒適隱密的服務環境，便於家族型理財客戶使用，此外，更特別匯集菁英理財專員團隊，為客戶量身打造優質之理財規劃方案，以滿足客戶一站購足之理財需求，並協助家族成員之財富代代相傳。

雖然今年疫情衝擊全球金融市場，合庫財管業務表現依舊耀眼，信託理財前11月業績創下歷年最佳成績；近幾年更積極深耕高資產客群市場，自108年中推出「傳家寶家族理財」方案以來，已服務800多個家族戶，管理總資產達新台幣424億元，這些高資產客戶除可享有投資前的資訊建議及投資後的即時管理、資產配置檢視，並享有專屬優惠；如於11月24日正式推出「金庫幣」會員平台，即在家族理財上大幅增加回饋，只要是合庫家族理財戶，依照級距，即回饋最高達16,000點的尊榮禮以及每年的維持禮。另外，不論是家族理財的主戶或從戶，每年生日更能獲得最高4,000點的生日禮。

合庫現有客戶超逾800萬，國內營業據點270家為通路數最多的商業銀行，面對客戶的託付與信賴，始終秉持以提供優質的多元商品與專業服務來回饋；合庫亦積極響應政府打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」之政策，提供量身訂作財管服務，持續成立多家「金鑽理財旗艦店」，並進一步結合庫金控旗下人壽、投信、證券、票券等子公司、海外24家服務據點等全球資源，滿足家族理財客戶創富、守富、傳富需求，以作為客戶最佳金融服務夥伴，朝著成為客戶心目中財富管理第一品牌的目標邁進。

此次典禮另有合庫銀行戴燈山、顏武雄、蔡佳平三位副總經理共同揭牌，及近百位客戶受邀出席觀禮；合庫營業部不但是金鑽理財旗艦店，亦是第1家數位體驗服務分行，提供民眾多項e化便利服務，包含遠程視訊櫃台（VTM）、指靜脈ATM無卡提款、互動電視牆、iPAD、行動eATM轉帳及機器人服務等，希望透過各項數位化設備提供客戶便利、安全、量身訂做的智慧金融服務。