新鑫攜手臺銀等10家銀行 完成42億元聯貸案簽約

新鑫股份有限公司委由臺灣銀行統籌主辦42億元聯合授信案，已於109年12月15日完成聯貸簽約。簽約儀式假臺灣銀行總行舉行，由新鑫董事長許國興先生與臺銀總經理許志文先生共同主持。

本聯貸案之資金用途為充實中期營運週轉金，由臺灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行，參加銀行共計10家。原擬籌組新臺幣35億元，在金融同業踴躍參貸下，本案不僅順利籌組完成，且超額認購200%達新臺幣70億元，最終以新臺幣42億元結案，充分顯示金融同業對新鑫營運與未來發展給予高度肯定與支持。

新鑫創立於民國76年，為國內第一家專業經營商用車融資租賃業務之公司，92年裕融企業為擴大營運規模，收購新鑫全部股權，至此新鑫正式成為裕隆集團一員。新鑫在裕隆集團及裕融企業的支持下，97年取得國內商用車租賃市佔率第一名的成績，並持續領先至今。新鑫近年亦積極拓展營建機具、加工機、醫療、光電設備、營運週轉等融資租賃業務，提供客戶專業且全方位的金融服務。本次聯貸案順利籌組完成，將有助於新鑫提升市場競爭力並擴大事業布局。