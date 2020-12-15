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證期局：富邦金要啟動敵意購併 需二階段重訊揭露

經濟日報 / 記者葉憶如 / 即時報導

市場傳聞富邦金（2881）擬公開收購日盛金（5820），證期局主祕高晶萍表示，若金融機構要啟動公開收時，需二階段進行重大訊息揭露，第一階段董事會決議通過併購對象及價格（包括換股比例等）時即需公告，中間需取得金管會核准函，第二階段是正式要啟動公開收購前2個小時，還要再對外重訊公告一次。

富邦金控於12月4日時曾在公開資訊觀測站公告「董事會決議將向金管會申請投資金融事業，並將待主管機關核准後補充公告投資對象。」但對於投資何種金融事業或對象並沒有明說，市場點名這家「金融事業」就是日盛金控，將採非合意併購、公開收購方式，傳聞為此曾向金管會溝通，不過至今還未正式申請遞件，市場關注其重大訊息揭露程序是否合規。

證期局主祕高晶萍則表示，上市櫃公司若要做重大併購，一旦董事會決議確定收購，確定收購標的及金額（包括換股比例等前置作業），依台灣證交法規定，將於次一個營業日開盤前二個小時，發布重大訊息公告，若只有標的而沒有金額時，則還不需要發布重訊。

至於金融機構因為是特許事業，因此需先經過金管會核准拿到同意函後，才能啟動公開收購，依公開收購辦法，當公司真正決定哪一天開始啟動公開收購時，需要再做一次重大訊息公告，包括公開收購期間與價格等。

至於金融機構若要啟動非合意併購，向金管會遞件申請時，需不需要公布併購金額或做重大訊息？銀行局主祕童政彰表示，依過去銀行局審核案件經驗，若是公開發行公司要進行併購時，不管是換股或現金收購，都會回歸市場機制，金管會只是要確定其財務健全性，以及併購所需資金來源？是自己股東的錢，還是還需要借錢來併購，因此不會關心要花多少錢、每股花多少錢去買，因此申請案時併購金額無需一併公告。

併購 金管會 富邦金控

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