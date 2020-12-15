專家：明年房市緩漲 數位貨幣將崛起

「房市並沒有外界想像漲的那麼嚴重，都是在漲蛋白區，請大家買房要理性思考！」戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立15日表示，台灣的房市並沒有外界想像那樣瘋漲，漲的區域多數是蛋白區，豪宅市場依舊冷清，他預測2021年房價並不會高漲。北威總經理劉憶如則認為，疫情讓美元走弱，讓數位貨幣投資出現更大機會。

房價還在盤整期

顏炳立直言，貓（蛋白區）的市場不會有老虎（蛋黃區）的雄風，因此過去2015年的高價將不復存在，這也讓今年的房子極難脫手，投資房地產的資金多數轉往股市，因此也沒有報紙說的投資客狂洗土地市場的狀況，40幾萬一坪都可以買新莊的房子了，幹嘛買被炒起來，但生活機能較差的桃園青埔？

他認為央行此波打房是超前佈署，在民怨還沒明顯爆發前就先出手進行安撫，不過他以南山集團先前以312億的高價買下世貿三館的地上權為例，認為台北的房市已經飽和，呼籲政府要加速都更。他預估，房市將會趨緩到2023年，因為原物料上漲的關係，房價上不去、下不來，2021年僅會溫和小漲。

K型分歧式復甦

香港北威國際集團董事總經理劉憶如則分析未來疫情後的復甦型態，疫苗將會是關鍵，但是目前率先推出的疫苗需要嚴苛的運輸方式，這將會突顯貧富差距。雖然最理想的災後復甦是V型，意即快速的復甦，但她認為將會出現K型的分歧式復甦，有些產業急速成長，但傳統產業可能大幅衰退。

「疫情讓貧富差距更加惡化。」劉憶如說，疫情後的貧富差距將會體現在國家、產業與個人等方面，國家之間的貧富差距會擴大，大公司的復甦會明顯好於小公司，在美國，低收入行業（零售、餐飲等）失業率佔了大多數，台灣也有類似的現象，政府這方面著墨似乎較少，她呼籲要多留意。

數位貨幣將崛起

另外她指出，美元因為疫情後的無限QE瘋狂貶值，讓美元的避險地位受到挑戰，尤其是比特幣現在已經突破1枚19000美元大關，但比特幣式發行量受限的數位貨幣，反而展現出比美元更好的避險性，未來臉書也碁推出臉書幣、醫些央行也將推動數位貨幣下，2021年的數位貨幣商機值得期待。

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