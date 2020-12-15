金控敵意併購入門票 這家金控沒了

金管會今天公布最新符合非合意併購條件的金控及銀行名單，共有五家金控及六家銀行，跟2018年底相比，金控部分少了國泰金（2882）、多了元大金（2885），銀行則是少了上海商銀（5876）、多了元大銀行。

為鼓勵整併，金管會在2018年底公布金金併新規定，符合資本充實、經營能力佳、有國際布局發能力及企業社會責任良好等四條件的金控或銀行，可以啟動非合意併購（敵意併購）。

也就是在未經被併購標的公司董事會或大股東同意情況下，就可以發動公開收購。

金管會並在當時表示，依當時條件，可拿到非合意併購入門票的金控有五家，包括國泰金、富邦金（2881）、玉山金（2884）、中信金（2891）及台新金（2887）。

銀行則有六家，包括國泰世華、富邦、玉山、中信、台新及上海商銀。

富邦金有意公開收購日盛金（5820），引發市場關注金控併購動向，金管會今天公布，目前為止，符合非合意併購條件的金控及銀行名單。

金管會銀行局主秘童政彰表示，非合意併購的四條件，包括資本充實、經營能力佳、有國際布局發能力及企業社會責任良好。

資本充實性是以提出併購當下作認定，童政彰說，除資本充實性外，符合條件的金控有五家，包括富邦金、中信金、玉山金、台新金及元大金。

銀行則有六家，包括富邦、國泰世華、元大、玉山、台新及中信銀。

不過，以目前資本充實性來看，這幾家都符合條件。

跟兩年前的名單相比，金控部分多了元大金，少了國泰金；銀行部分，多了元大金，少了上海商銀。

對於國泰金為何會不在名單內？童政彰說，主要是近三年度的ROA部分不符合，依規定必須是排名前三分之二。

市場猜測，可能被國泰人壽印尼踩雷、認賠140億元事件拖累。