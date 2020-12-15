快訊

「C字藏台灣圖」貨機新塗裝挨批 華航9字回應

變種病毒的恐懼？倫敦與英格蘭進入「最高防疫封鎖」

金控敵意併購入門票 這家金控沒了

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今天公布最新符合非合意併購條件的金控及銀行名單，共有五家金控及六家銀行，跟2018年底相比，金控部分少了國泰金（2882）、多了元大金（2885），銀行則是少了上海商銀（5876）、多了元大銀行。

為鼓勵整併，金管會在2018年底公布金金併新規定，符合資本充實、經營能力佳、有國際布局發能力及企業社會責任良好等四條件的金控或銀行，可以啟動非合意併購（敵意併購）。

也就是在未經被併購標的公司董事會或大股東同意情況下，就可以發動公開收購。

金管會並在當時表示，依當時條件，可拿到非合意併購入門票的金控有五家，包括國泰金、富邦金（2881）、玉山金（2884）、中信金（2891）及台新金（2887）。

銀行則有六家，包括國泰世華、富邦、玉山、中信、台新及上海商銀。

富邦金有意公開收購日盛金（5820），引發市場關注金控併購動向，金管會今天公布，目前為止，符合非合意併購條件的金控及銀行名單。

金管會銀行局主秘童政彰表示，非合意併購的四條件，包括資本充實、經營能力佳、有國際布局發能力及企業社會責任良好。

資本充實性是以提出併購當下作認定，童政彰說，除資本充實性外，符合條件的金控有五家，包括富邦金、中信金、玉山金、台新金及元大金。

銀行則有六家，包括富邦、國泰世華、元大、玉山、台新及中信銀。

不過，以目前資本充實性來看，這幾家都符合條件。

跟兩年前的名單相比，金控部分多了元大金，少了國泰金；銀行部分，多了元大金，少了上海商銀。

對於國泰金為何會不在名單內？童政彰說，主要是近三年度的ROA部分不符合，依規定必須是排名前三分之二。

市場猜測，可能被國泰人壽印尼踩雷、認賠140億元事件拖累。

國泰金 元大金 併購

延伸閱讀

央行推動行動支付 著重兩大要點

金管會打炒房 清查8銀行建融集中度過高

金管會打炒房 祭新措施鎖定八銀行

金管會主委剖析結構 外資持有台股市值逾44%

相關新聞

新台幣升到哪？ 國泰首席經濟學家林啟超：七上八下

國泰世華銀行今（15）日下午與國際重量級刊物《經濟學人》共同發表明(2021)年全球經濟展望，國泰世華首席經濟學家林啟超...

金害！這五家保險公司拒保身障者共罰300萬元

金融監督管理委員會相當重視身心障礙者平等投保權益，已推動多項措施要求保險業不得對身心障礙者有不公平待遇，若違法最高可罰1...

富邦金若想併日盛金　金管會最重視兩大重點

富邦金12月4日重訊公告，董事會決議通過向金管會申請投資金融事業，市場傳言富邦金有意併購日盛金。金管會雖未證實此併購案，...

央行大力調節 新台幣連2貶收28.46元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.460元，貶1分，匯價連2貶，成交金額12.29億美元

國泰估明年台股走投機年 留意兩大隱憂

今年受到新冠肺炎疫情、美國大選等干擾，台股今年可說是「上沖下洗」，但仍順利上攻萬四關卡，時序進入2021年，投資人近期關...

蘋果西打製造商！大飲延遲輸入重訊 證交所開罰5萬元

證交所表示，大飲（1213）11月23日收到旭順食品來函，要求大飲履約執行民國88年1月1日與旭順簽訂和解協議書乙案，經...

新台幣午盤升值2.9角 暫收28.16元

新台幣今（15）日午盤大漲2.9角，暫收28.16元，成交金額7.86億美元。

申請在台參保證明免提繳大陸養老保險？資誠：注意這點

中國大陸的《香港澳門台灣居民在內（大陸）參加社會保險暫行辦法》規定，台籍員工在大陸工作期間，若仍保有台灣的社會保險，可申...

新台幣開盤升1.5角 為28.3元

新台幣今（15）日早盤以28.3元兌1美元，升值1.5角開出。

新興債連九周淨流入 債市布局掌握「短新高」

在疫苗正向消息提振下，全球市場投資信心持續之際，資金更青睞風險性資產及具補漲潛在利基的板塊。根據美銀美林引述EPFR統計...

美股基金轉為淨流入 新興市場流入動能增

全球疫苗正面消息持續提振全球股市，儘管日前美國國會新冠肺炎疫情紓困談判受阻，以及又有新增的防疫限制措施干擾，但整體市場仍...

外匯大鬆綁 企業調度資金更有利

銀行業辦理外匯業務，中央銀行祭出史上最大鬆綁措施。央行昨天預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，三大亮點包括鬆綁銀行申...

熱門新聞

竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台

竹科40周年／拄拐杖出席竹科40頒獎 張忠謀這樣說...

破冰之後...和張忠謀聊什麼？曹興誠：這件事最重要

缺貨潮蔓延 晶圓雙雄傳變相漲價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。