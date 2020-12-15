央行推動行動支付 著重兩大要點

中央銀行將於周四赴立法院財委會報告行動支付業務發展，今（15）日出爐的書面資料指出，行政院於2017年將行動支付列為國家重要政策之一，由國發會負責推動跨部會合作機制，央行協助推動方案為督促財金公司制定QR Code共通支付標準，以及建置電子支付跨機構共用平台。

立法院財政委員會將於本周四（17日）邀請央行、財政部部長蘇建榮、金管會主委黃天牧及國家發展委員會主委龔明鑫就「國內行動支付普及率遲未達標，各金融機構亦屢傳系統出包與資安事件（如支付、匯款、貸款、信託等）之相關因應措施」進行專題報告，並備質詢。

央行在報告裡指出，為建構更完善的行動支付環境，財金公司與銀行於2017年9月共同制定QR Code共通支付標準，希望建立互聯互通的金流平台，讓各銀行、基層金融機構、社會大眾及大小商家等，共享行動支付的便利。

QR Code共通支付標準計有轉帳、繳費、繳稅及購物等功能，上線至今，參加的金融機構計有36家（含公民營銀行、中華郵政、基層金融），合作特約商店近16萬家，導入生活帳單及稅單逾6,600項，累計交易筆數及金額分別為3,493萬筆及1,358億元，2020年1~10月累計的交易筆數及金額分別為2,010萬筆及689億元，較上年同期成長150.9%、75.8%。

央行指出，為利電子支付機構間及電支機構與銀行間之交易訊息互聯互通，提升整體支付市場效率，財金公司於2019年1月規劃建置電子支付跨機構共用平台（簡稱跨機構共用平台），該平台屬於金融基礎設施之一環，可節省業者個別系統介接之建置及維護成本，以提供商家及消費者便利的行動支付服務。

在法規方面，金管會擬具的「電子支付機構管理條例」修正草案，已於2020年11月經立法院財政委員會 完成一讀審查，完成相關立法程序後，財金公司即可向金管會申辦業務。