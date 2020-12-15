快訊

「C字藏台灣圖」貨機新塗裝挨批 華航9字回應

變種病毒的恐懼？倫敦與英格蘭進入「最高防疫封鎖」

央行推動行動支付 著重兩大要點

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行。本報資料照片
中央銀行。本報資料照片

中央銀行將於周四赴立法院財委會報告行動支付業務發展，今（15）日出爐的書面資料指出，行政院於2017年將行動支付列為國家重要政策之一，由國發會負責推動跨部會合作機制，央行協助推動方案為督促財金公司制定QR Code共通支付標準，以及建置電子支付跨機構共用平台。

立法院財政委員會將於本周四（17日）邀請央行、財政部部長蘇建榮、金管會主委黃天牧及國家發展委員會主委龔明鑫就「國內行動支付普及率遲未達標，各金融機構亦屢傳系統出包與資安事件（如支付、匯款、貸款、信託等）之相關因應措施」進行專題報告，並備質詢。

央行在報告裡指出，為建構更完善的行動支付環境，財金公司與銀行於2017年9月共同制定QR Code共通支付標準，希望建立互聯互通的金流平台，讓各銀行、基層金融機構、社會大眾及大小商家等，共享行動支付的便利。

QR Code共通支付標準計有轉帳、繳費、繳稅及購物等功能，上線至今，參加的金融機構計有36家（含公民營銀行、中華郵政、基層金融），合作特約商店近16萬家，導入生活帳單及稅單逾6,600項，累計交易筆數及金額分別為3,493萬筆及1,358億元，2020年1~10月累計的交易筆數及金額分別為2,010萬筆及689億元，較上年同期成長150.9%、75.8%。

央行指出，為利電子支付機構間及電支機構與銀行間之交易訊息互聯互通，提升整體支付市場效率，財金公司於2019年1月規劃建置電子支付跨機構共用平台（簡稱跨機構共用平台），該平台屬於金融基礎設施之一環，可節省業者個別系統介接之建置及維護成本，以提供商家及消費者便利的行動支付服務。

在法規方面，金管會擬具的「電子支付機構管理條例」修正草案，已於2020年11月經立法院財政委員會 完成一讀審查，完成相關立法程序後，財金公司即可向金管會申辦業務。

行動支付 央行 金管會

延伸閱讀

金管會主委剖析結構 外資持有台股市值逾44%

氣候變遷衝擊資產 黃天牧：應揭露資訊

金管會主委黃天牧引邱吉爾名言 勉勵金融業切不可自滿

黃天牧找樂天銀喝咖啡 提醒別打價格戰

相關新聞

新台幣升到哪？ 國泰首席經濟學家林啟超：七上八下

國泰世華銀行今（15）日下午與國際重量級刊物《經濟學人》共同發表明(2021)年全球經濟展望，國泰世華首席經濟學家林啟超...

金害！這五家保險公司拒保身障者共罰300萬元

金融監督管理委員會相當重視身心障礙者平等投保權益，已推動多項措施要求保險業不得對身心障礙者有不公平待遇，若違法最高可罰1...

富邦金若想併日盛金　金管會最重視兩大重點

富邦金12月4日重訊公告，董事會決議通過向金管會申請投資金融事業，市場傳言富邦金有意併購日盛金。金管會雖未證實此併購案，...

央行大力調節 新台幣連2貶收28.46元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.460元，貶1分，匯價連2貶，成交金額12.29億美元

國泰估明年台股走投機年 留意兩大隱憂

今年受到新冠肺炎疫情、美國大選等干擾，台股今年可說是「上沖下洗」，但仍順利上攻萬四關卡，時序進入2021年，投資人近期關...

蘋果西打製造商！大飲延遲輸入重訊 證交所開罰5萬元

證交所表示，大飲（1213）11月23日收到旭順食品來函，要求大飲履約執行民國88年1月1日與旭順簽訂和解協議書乙案，經...

新台幣午盤升值2.9角 暫收28.16元

新台幣今（15）日午盤大漲2.9角，暫收28.16元，成交金額7.86億美元。

申請在台參保證明免提繳大陸養老保險？資誠：注意這點

中國大陸的《香港澳門台灣居民在內（大陸）參加社會保險暫行辦法》規定，台籍員工在大陸工作期間，若仍保有台灣的社會保險，可申...

新台幣開盤升1.5角 為28.3元

新台幣今（15）日早盤以28.3元兌1美元，升值1.5角開出。

新興債連九周淨流入 債市布局掌握「短新高」

在疫苗正向消息提振下，全球市場投資信心持續之際，資金更青睞風險性資產及具補漲潛在利基的板塊。根據美銀美林引述EPFR統計...

美股基金轉為淨流入 新興市場流入動能增

全球疫苗正面消息持續提振全球股市，儘管日前美國國會新冠肺炎疫情紓困談判受阻，以及又有新增的防疫限制措施干擾，但整體市場仍...

外匯大鬆綁 企業調度資金更有利

銀行業辦理外匯業務，中央銀行祭出史上最大鬆綁措施。央行昨天預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，三大亮點包括鬆綁銀行申...

熱門新聞

竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台

竹科40周年／拄拐杖出席竹科40頒獎 張忠謀這樣說...

破冰之後...和張忠謀聊什麼？曹興誠：這件事最重要

缺貨潮蔓延 晶圓雙雄傳變相漲價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。