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金管會打炒房 清查8銀行建融集中度過高

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

金管會炒房！銀行局今（15）日表示，經統計有8家銀行對建築貸款過度集中，將要求採行風險控管措施。要求銀行逐月提改善計畫，未來恐要求適度增提備抵呆帳。

銀行局主秘童政彰表示，為督導銀行強化辦理不動產貸款之風險控管，健全銀行業務經營，並維護一般民眾購屋申請房貸之權益，金管會將要求各銀行加強所承作建築貸款集中度風險之管理。

若所承作放款案件有過度集中於建築貸款案件者,宜分散其風險性資產的配置，適度降低集中度風險，或適度提高備抵呆帳之提列，累積風險承擔之能力。

據銀行局統計，截至109年10月底止,全體本國銀行承作建築貸款占放款總額之比率為8.62%，查有部分銀行所承作建築貸款超逾上開比率較多，集中度偏高。據金管會清查後，約有8家銀行集中度過高，將需採風管措施。

金管會對於上述之銀行，將要求銀行自行提出改善計畫並落實執行，並將適時採行必要監理措施。金管會表示，銀行應落實辦理不動產貸款之風險集中度控管及遵循銀行法相關規定，將資金、作業成本及風險因素納入放款訂價之措施，基於風險管理基礎，適度增提備抵呆帳，以達保守穩健經營目的。

金管會 炒房 房貸

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