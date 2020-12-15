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2020卓越證券評比 兆豐證券獲「最佳客戶推薦獎」

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
兆豐證券榮獲卓越雜誌評比最佳客戶推薦獎，由證交所董事長許璋瑤（右）頒獎給兆豐證券公平待客委員會主任委員龔清賢（左）。圖／兆豐證券提供
兆豐證券榮獲卓越雜誌評比最佳客戶推薦獎，由證交所董事長許璋瑤（右）頒獎給兆豐證券公平待客委員會主任委員龔清賢（左）。圖／兆豐證券提供

《卓越雜誌》日前（14日）舉行「2020年卓越證券評比」頒獎盛會，由臺灣證券交易所董事長許璋瑤頒獎，獎項分為金控證券類及非金控證券類。兆豐證券從卓越雜誌委託世新大學民調中心調查結果脫穎而出，榮獲金控證券類「最佳客戶推薦獎」，顯示兆豐重視客戶服務的品牌形象獲得客戶肯定及推薦。

兆豐證券近期成立隸屬董事會的公平待客推行委員會，頒獎當天由該委員會的主任委員龔清賢副總親自出席代表受獎。

兆豐證券副總龔清賢表示，公司以誠信服務為核心價值，曾榮獲金管會首屆公平待客評核第二名，使命成為投資人心目中優質公股券商的理想品牌。

在制度上，公司董事會為積極推動公平待客相關事務，特別成立公平待客推行委員會，而且董事會請公司安排公平待客相關研討課程，讓董監事與公司同仁一起進修。

在服務上，公司也持續優化公司數位金融平台，並從產品、下單交易至投資後服務各個面向，提升客戶對兆豐證券的信賴。

兆豐證券這次榮獲「最佳客戶推薦獎」，剛好與最近受到客戶熱烈迴響的「推薦好友線上開戶」活動相呼應，凡兆豐證券客戶推薦好友開戶，推薦人和好友都可以享點數自由兌換等好禮自由選優惠。

兆豐證券說，新客戶參加定期定額台股活動，也能享積點換好禮的活動，若新客戶實際參與台股交易或成功扣款台股定期定額，每個月還能參加抽獎活動。

歲末年終，兆豐金融集團將舉辦109年歲末耶誕「兆豐送暖、耶誕傳愛」活動，兆豐證券中區區主管將與分公司同仁一起化身聖誕小天使，挽起袖子一同提早為向上福利基金會附屬台中育幼院小朋友整理家園大掃除，以行動支持關懷弱勢及環境永續，善盡企業社會責任。

兆豐金 台股

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