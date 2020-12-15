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申請在台參保證明免提繳大陸養老保險？資誠：注意這點

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

中國大陸的《香港澳門台灣居民在內（大陸）參加社會保險暫行辦法》規定，台籍員工在大陸工作期間，若仍保有台灣的社會保險，可申請免提繳大陸的基本養老保險和失業保險，不過，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良提醒台商注意，如果提了，而該薪資沒在大陸報稅，恐有漏報所得稅之嫌。

今年11月起，中國大陸包含北、上、廣、深等15個地區的社會保險將交由稅務部門徵收，中國大陸稅局因掌握個人所得稅資料，將更容易勾稽公司是否依法繳納社保。台商應立即檢視是否已依上述暫行辦法提繳養老、失業、醫療、生育及工傷等五項社會保險，以避免受罰。 

另外，台商也關切要不要幫在大陸工作的台籍員工申請免提繳養老和失業保險保費？段士良提醒，一旦提供台灣勞保局核發的在台「參保證明正本」，可能直接證明台幹雖在中國大陸工作，但在台灣地區仍領有薪資，若該薪資並未在中國大陸地區申報納稅，恐有漏報所得稅之嫌。 

此外，段士良指出，中國大陸聘僱公司若與台灣給付薪資的公司為關聯方，可能被視為知情且未盡扣繳義務，依法可處應扣未扣稅款的50%到三倍罰款，因此，建議台商若要在中國大陸提交相關證明文件前需三思。    

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