快訊

對抗共軍擴張？英航艦部署西太平洋對印太局勢影響

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客被請下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新興債連九周淨流入 債市布局掌握「短新高」

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

在疫苗正向消息提振下，全球市場投資信心持續之際，資金更青睞風險性資產及具補漲潛在利基的板塊。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球主要債市除高收益債資金呈小幅淨流出外，包括投資級債及新興市場債分別淨流入36.1億美元、29億美元，其中新興債連九周淨流入。

安聯投信指出，隨著疫苗可望普及進而降低疫情衝擊，但全球經濟正在逐漸改變。就全球經濟成長角度來看，2020年因疫情造成經濟活動暫停，引發景氣衰退，但隨著疫苗正向發展可望普及，2021年全球經濟可望回復正成長，短期受惠基期等因素，成長幅度較大；長期仍處於低度成長。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，2020年疫情所帶來的景氣衰退，在各國陸續解封下，將使得2021年各國經濟成長率大幅成長，但多數國家僅是基期效應，就經濟規模而言，仍未回到疫情前水準。且在人口老化與缺乏政策工具之下，景氣成長難以脫離長期低度成長。

就全球通膨表現來看，安聯投信海外投資首席許家豪表示，2020年通膨低，不過2021年上半年可能因油價於2020年上半年創下低點的基期因素而上揚，通膨壓力容易突顯出來；不過由於疫情改變了民眾消費行程，更為依賴網路購物，比價容易使得物價上漲不易，在經濟回復過程中，就業及薪資成長緩慢，料對通膨壓力有限。

就政策走向來看，許家豪表示，在貨幣政策方面，為因應新冠疫情，全球主要央行採取強力的寬鬆貨幣政策以支撐經濟，不過隨著經濟改善，儘美歐日等國購債進度放緩，料貨幣政策方向仍將維持長期寬鬆，並視經濟表現動態調整資金釋出規模。

在債市布局建議上，許家豪建議，現階段建議掌握「短新高」三策略，考量美國聯準會預估在2023年前仍不會升息，而貨幣政策主要影響短天期利率，一到三年期債券利率未來可能仍壓在較低水準，故建議以存續期縮短為佳、投資增加一些新興市場部位、高收益比重可略高於投資級。

總結來說，許家豪強調，2021年全年景氣處於復甦趨勢，投資債市策略為主動控管存續期，並適時適度布局新興市場債及高收益債，以提高收益結果。

疫情 通膨

延伸閱讀

全美首批疫苗開打 紐約皇后區兩名護士率先接種

新興債基金 買氣旺

疫苗外交！ 巴林准中國疫苗上市 巴基斯坦擬跟進

防止落跑牛隻釀意外 台東省道200公尺內禁養牛

相關新聞

銀行辦理外匯業務 大鬆綁

銀行業辦理外匯業務，中央銀行祭出史上最大鬆綁措施。央行昨（14）日預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」具三大亮點，包括...

新興債連九周淨流入 債市布局掌握「短新高」

在疫苗正向消息提振下，全球市場投資信心持續之際，資金更青睞風險性資產及具補漲潛在利基的板塊。根據美銀美林引述EPFR統計...

美股基金轉為淨流入 新興市場流入動能增

全球疫苗正面消息持續提振全球股市，儘管日前美國國會新冠肺炎疫情紓困談判受阻，以及又有新增的防疫限制措施干擾，但整體市場仍...

外匯大鬆綁 企業調度資金更有利

銀行業辦理外匯業務，中央銀行祭出史上最大鬆綁措施。央行昨天預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，三大亮點包括鬆綁銀行申...

新台幣匯率終結連四升 收28.45元

台北股匯市昨（14）日雙雙收黑。受出口商蜂擁拋匯影響，新台幣匯率盤中持續升值，最高升抵28.142元，創1997年7月底...

林伯豐：台幣站27 外銷很困難

新台幣升值不斷，工商協進會理事長林伯豐昨（14）日表示，台灣經濟仰賴出口，因此受匯率影響很大，雖然韓國、大陸貨幣都在升值...

南港轉運站BOT／未來房客 鎖定科技業

新光人壽副總經理盧麒堯昨（14）日指出，南港轉運站BOT案預計興建地上20層、地下三層的A級商辦，規劃四樓以上樓層以商辦...

南港轉運站BOT 拚2025啟用

台北市政府視為「東區門戶計畫」中的重要交通樞紐「南港轉運站BOT案」，昨（14）日宣布正式簽約，民間投資金額約40億元，...

富邦想併日盛金 日盛二大股東意向是關鍵

依金管會訂定的金金併遊戲規則，富邦金要併購日盛金，可走「合意」，也可走「非合意」併購方式。

富邦想併日盛 出價低於淨值…引發關注

市場傳聞富邦金打算以每股11元至12元公開收購日盛金，由於出價低於淨值，加上金管會正在進一步檢視日盛金大股東身分是否有中...

富邦金金併 有望搶頭香

富邦金有意公開收購日盛金，日前已跟金管會溝通，但尚未正式送件，這是金管會前年宣布推動金金併後，首度向金管會「洽詢」啟動併...

央行定存單餘額 創高

為維持新台幣匯率穩定，今年下半年以來，中央銀行持續買進外匯調節匯市，使國內游資更加浮濫；象徵國內「爛頭寸」的央行定存單餘...

熱門新聞

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

緯創印度廠暴動 傳數千支iPhone被搶劫

新台幣升不停 站穩28.1字頭再寫近23年半新高

華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台

張忠謀、曹興誠王不見王20多年 相互禮讓場景會再現嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。