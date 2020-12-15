美股基金轉為淨流入 新興市場流入動能增

全球疫苗正面消息持續提振全球股市，儘管日前美國國會新冠肺炎疫情紓困談判受阻，以及又有新增的防疫限制措施干擾，但整體市場仍對後市正向看待。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全數股票基金呈現淨流入，其中美股基金轉為淨流入、金額為20.59億美元，新興市場持續迎來資金淨流入，淨流入金額增至34.06億美元。

安聯投信表示，今年以來，全球市場儘管經歷新冠疫情、貿易戰、地緣政治及美國大選的洗禮，不過不確定性降低、政策效應浮現及疫苗的相繼問市，風險性資產明顯回溫。以MSCI世界指數為例，12月以來上漲1.76%、MSCI新興亞洲上漲3.43%、MSCI新興市場上漲4.15%、MSCI新興拉美同期間漲幅更達10.06%。

安聯投信表示，疫苗普及狀況將大幅降低新冠易情衝擊，預估2021年第二季之前，新冠疫苗需求遠大於供給，且多數產能已被成熟國家鎖定，直到明年下半年舒緩，估計全年度產能將達90億劑。隨著疫苗可望普及進而降低疫情衝擊，展望後市，整體而言，2021年經濟往上走，通膨仍溫和，貨幣政策寬鬆、但增量可能較少，各國都推出財政政策，但強弱勢表現不同調。

根據安聯環球投資最新分析顯示，經濟復甦可能於2021年趨於平緩，全球成長率或將高於預期中的5%，實際步調取決於全球疫苗問世後的接種狀況及普及率，各區域表現可能存有較大差異。 與此同時，因應氣候變遷和其他關鍵問題、支持後疫時代經濟可持續復甦機會也愈來愈多，將有更多類股表現出色，不再僅限於疫情初期表現突出的大型科技股。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，隨著不如預期的經濟數據增加，建議可多留意就業、所得相關數據。不過就企業獲利表現來看，盈餘修正比率上升，且以美國最為強勁，另一方面，明年美國GDP優於近年平均，失業率快速下降。

展望後市，謝佳伶表示，美國貨幣、財政政策可望持續支持市場流動性、經濟基本面；企業獲利上升可望帶動股市表現，各產業具不同投資題材。一是經濟重啟、低基期等循環性板塊；一是科技和非必須消費、健康醫療等持續受惠於新的商業模式和新需求的產業。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，觀察近期法說，需求於下半年明顯回溫，近期車用復甦尤其明顯，目前零組件供應吃緊從先前的八吋晶圓、面板、驅動IC，以及電源管理IC，擴充到記憶體及MCU，尤其NOR Flash以及niche DRAM。近期並觀察到12吋晶圓代工需求強勁回升，原本產能利用率相對低的28奈米，近期產能利用率也呈現滿載。除了科技零組件外，近期海運供不應求，紛紛漲價，也是全球景氣復甦的櫥窗之一。以此來看，我們仍正向看待明年第一季展望，預期整體產業可以淡季不淡。

至於在投資的布局上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於正向看待2021年GDP，傳產跟電子都有表現，但在科技產業的布局上，由於許多零組件供應吃緊，布局上將是上游優於下游，並以供需吃緊且有漲價機會的零組件為優先。