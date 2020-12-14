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中資疑慮有利富邦金'低'買日盛金? 金融業喊也買得起

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
富邦金控。記者孫中英／攝影
富邦金控。記者孫中英／攝影

市場傳聞富邦金擬以每股11元至12元公開收購日盛金（5820），由於出價低於淨值，加上金管會正在進一步檢視日盛金大股東身分是否有中資疑慮，對日盛金長期關注的金融業高層人士指出，「這樣的價格如果日盛金肯賣，那有意願也有能力的買家，應該不只富邦金」。

富邦金14日僅簡單回應表示「不評論市場傳言」，日盛金高層昨日則是對於近來併購傳聞帶動股價爆量，直言「會爆出1萬多張大量很意外」，因為類似狀況已經不只一次了。

該位高層表示，併購傳聞都僅止於媒體報導，他未聽聞大股東提起。日盛金14日盤中漲幅最高衝上11.05元逼近漲停，終場10.85元作收，上漲0.75元，漲幅7.43%，爆出1.3萬多張大量。

日盛金在金控中規模第二小，獲利主要仰賴日盛證券，銀行賣相還不如證券，因此其他金控同業併購日盛金興趣逐年遞減，反倒是獨立銀行考量金控牌照可能會有興趣，只是卡在日盛金是股票上櫃非上市，較為複雜。不過，富邦金傳出將以低於日盛金淨值每股12.3元的價格，比市價溢價幅度可能僅一成上下，公開收購日盛金目標五成以上，若屬實，有銀行高層就說，「那我們也買得起」。

過去曾評估併購日盛金的大型金控高層主管指出，日盛金的可能買主，從泰國正大集團換到富邦金，不同點在富邦金是台灣本土集團也是金融業，沒有牴觸「產金分離」的障礙；相同點是，泰國正大集團和富邦金都同樣深耕大陸市場，在大陸各層面均建立一定的良好人脈。正大集團擬入主日盛金被金管會退件後，富邦金傳出有意收購，這和過去富邦金高層多次表示無意擴張證券業務的策略存有矛盾，頗令人納悶。

不過，富邦金公開收購如果要成就，關鍵還是兩大股東日本新生銀行與港商建群投資，兩者合計持股就近六成，只是現在剛好金管會在查日盛金大股東建群是否有中資疑慮，因此傳聞出來，就有金融同業私下戲稱其出價有趁機吃豆腐之嫌。

此外，富邦金旗下富邦人壽已經持有日盛金4%多，如果公開收購採第一階段10%目標，要達成也許有機會，就可先插旗，但這樣做是否符合金管會的期待，還是說日盛金大股東接受此一價格、願意參與應賣，有待觀察。

富邦金 股東 金管會

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