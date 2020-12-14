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國內爛頭寸暴增 央行定存單餘額續創歷史新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
央行定存單餘額持續飆高，截至今（14）日為止，已高達8兆9,081億元。 圖／聯合報系資料照片
央行定存單餘額持續飆高，截至今（14）日為止，已高達8兆9,081億元。 圖／聯合報系資料照片

為維持新台幣匯率穩定，今年下半年以來，中央銀行持續買進外匯調節匯市，使國內游資更加浮濫；象徵國內「爛頭寸」的央行定存單餘額持續飆高，截至今（14）日為止，已高達8兆9,081億元，續創歷史新高紀錄，並即將突破九兆元大關。

對於央行定存單餘額逼近九兆大關，券商主管認為，央行若要採取因應措施，有可能加發長天期的定存單，例如：2年、5年，比照目前的364天期、2年期定存單採每月競標方式，將短期資金導入長期資金，同時也可省下一些定存單的發行利息。

央行統計顯示，與去(2019)年同期相較，短短一年，央行定存單餘額暴增1兆1,742億元，激增速度令人驚詫。

資深債券商主管說，央行定存單快破九兆元，代表國內資金浮濫，猶如淹大水，關鍵在於海外資金回流，以及央行為延緩新台幣匯率升勢，持續買入美元阻升，並放出等量新台幣，墊高國內資金水位。

「利率和匯率，央行只能顧一個」，券商主管說，央行先前為了顧匯率，只能把利率「放生」，因為一直買美元、放出等量新台幣，國內資金淹大水，利率就會跌跌不休。

央行用力阻升，副作用就是資金愈來愈浮濫，從央行定存單餘額快速飆漲看來，央行確實也在快馬加鞭沖銷游資，以此觀察，央行定存單很快就會突破九兆元大關。

券商主管分析，「全球量化寬鬆為既定趨勢，台灣小小經濟體也很難阻擋國際大勢，台灣貨幣寬鬆沒有別人多、經濟成長表現又好，新台幣就成為有價值的貨幣、非漲不可。」

考量出口競爭力，央行持續進場調節、敲進美元，11月外匯存底餘額5,133.97億美元，續創歷史新高紀錄，較前一個月暴增121.56億美元，增加金額為歷史最大。

券商主管指出，「央行也知道市場資金太多了，一部分跑到股市，另一部分跑去炒房，所以才會採取房市選擇性信用管制。」

央行 新台幣 定存

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