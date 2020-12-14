國泰金少東蔡宗翰辭銀行策略長 公司：仍任副董事長

資產超過10兆元的國泰金（2882）少東蔡宗翰今（14）日傍晚公告辭掉策略長職務，因日前才獲父親、國泰金董座蔡宏圖贈股1萬張，此次辭職，再度引發市場高度揣測。不過公司內部接近高層人士表示，只是內部組織小調整，辭去策略長，應該只是階段性任務完成，進行職務調整，而且他依舊任職銀行副董事長職務，實質經營管理內容並沒有改變。

國泰金今日傍晚代旗下子公司國泰世華銀行發布重大訊息表示，調整公司重要主管職務變動，其中國泰世華銀行副董事長蔡宗翰，辭去策略長職務，也沒有新的人選接任，將自12月26日正式生效。據了解，過去國泰世華銀行除了蔡宗翰以外，也沒有人擔任過策略長一職，應該是為其特別設置的職務。此次辭職只是組織職務調整，蔡宗翰任國泰世華銀行副董事長依舊不變。此外，國泰世華銀也同時公布新增一位行政長，由國泰世華銀行資深副總經理蔡翔馨擔任。

1980年生、現年40歲的蔡宗翰一直被視為是國泰金下一位接班人，在他擔任策略長的任內，帶國泰世華銀行搶下好市多、長榮、台塑聯名卡等，多次拿下卡王寶座，並加速銀行推動數位化進程；此在蔡宗翰也多次主導房地產布局，砸200億元興建的Xpark水族館與國泰人壽「置地廣場 桃園」今年8月同步開幕，蔡宗翰不僅是幕後總舵手，更傳是決定引進日系水族館的靈魂人物，同時也引導國泰金旗下「全台最大包租公」國泰人壽，近年跨入飯店業、物流業後，還以「置地廣場」品牌插旗台灣各都會地標，讓手擁眾多不動產的國泰人壽，也有更多角化發展。蔡宗翰辭掉策略長的下一步，市場依舊高度關注。