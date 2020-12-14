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金管會宣布 鬆綁外國金融專才認定標準

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

延攬外國專業人才來台，金管會今天宣布，大幅放寬具金融專長的外國專業人才認定標準，包括政府推動的重點產業所需人才，從曾任職相關產業五年縮短為三年；具傑出專業才能者，則從在金融機構擔任經理級職務五年縮短為三年等。

因反送中、港版國安法等事件，各國爭相爭取香港高階專業人才，台灣也加入搶人才行列，國發會正研修外國專業人才延攬及僱用法，鬆綁租稅優惠措施，以吸引外國特定專業人才來台。

配合政府延攬外國專業人才政策，金管會也修正具金融專長的外國專業人才認定標準，吸引更多國際化人才來台，因應我國金融市場國際化發展所需。

金管會今天表示，政府自2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法」並推動就業金卡制度，金管會依據該法授權在2018年2月8日發布「外國特定專業人才具有金融領域特殊專長之資格條件及認定原則」，以積極推動金融領域就業金卡。

累計至今，金融領域就業金卡總計核發114張，今年至11月則核發69張，成效已漸顯現。

金管會指出，具金融專長的外國專業人才認定標準相關修正草案，已完成預告，期間外界並無意見，將依行政程序在近日發布施行。

這次主要修正內容為調整申請人應具相當資歷的任職期限，以及加強延攬跨領域外國專業人才，重點包括第一，「具傑出專業才能或有跨國經驗為我國亟需的人才」認定原則，現行規定是在國內外金融機構擔任經理級職務的期間，必須達五年，將縮短為三年。

第二，「金融機構現任或前任董事長、總經理、董監事及重要資深主管級以上的管理階層人士」認定原則，現行規定是重要資深主管在金融機構擔任經理級以上主管職務期間，須達十年，將縮短為五年。

第三，「政府推動的重點產業（如金融科技等）所需的金融專業人才」認定原則，將任職相關產業的期間，從五年縮短為三年。

第四，「其他對我國金融產業具貢獻潛力者」認定原則，現行規定，由申請人檢具對我國金融產業具貢獻潛力的相關證明文件，為求明確，草案增訂由申請人檢具符合政府推動重點產業的學歷及經歷，足以認定對我國金融產業具貢獻潛力的相關證明文件。

政府推動的重點產業，包括如金融科技、電子商務、數位經濟、科技管理、綠能科技等。

金管會 金融科技

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