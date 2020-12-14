元富榮獲《2020卓越證券評比》雙獎肯定

由卓越雜誌主辦之《2020卓越證券評比》，於今（14）日盛大舉行頒獎典禮，新光金控旗下元富證券獲頒「最佳數位平台服務獎」及「最佳企業社會責任獎」雙獎榮耀。

本評比為卓越雜誌委託世新大學民調中心以網路問卷調查方式進行，藉此瞭解國內證券業之形象、服務、創新與潛力之現況，提升大眾認識更多優質的證券公司作為選擇依據。

元富證券董事長陳俊宏指出，元富證券一直積極朝數位金融領域發展，過去以獨家開發的「小資零股理財平台」有效傳達了小錢也能投資股市理財的觀念，推動定期定額買股的風潮，友善帶動年輕世代進入股市。

相關服務中，元富「智能行動選股APP」充分運用Fintech AI技術及大數據分析，結合元富投顧精心研究的選股模型，達到隨時隨地都可即時選出投資標的，為投資人在投資理財選股上的夥伴，有效地突破投資人選股上的資訊盲點，提高投資獲利機會。

此外，隨著逐筆交易新制上路，為滿足投資人對於交易效率及資訊透明度的需求，更全新打造「新環球大亨交易系統」交易平台，規劃帳務資訊中心、戰情中心、雲端策略中心等多種功能，幫助投資人搶得獲利先機。

因應金融科技潮流，元富推出智能客服「小新」Chatbot，以「智能客服機器人+密碼服務」組合，成為業界首創AI對話式密碼服務。「小新」24小時可為客戶即時排除密碼解鎖、變更、補發等無法登入交易問題、常見問答集、以及證券報價商品行情查詢等服務。另設立官方LINE帳號與個人化綁定服務功能，提供投資人全方位的理財服務。未來，元富將持續提供客戶創新的證券服務、繼續強化元富智能券商的能力。

元富發揮證券本業所長推廣金融教育，舉辦「元富證券翻轉學堂」、「元富FinTeach校園金融教育活動贊助」及「元富盃尋找潛力股競賽」等活動，為青年建立正確的金融知識及風險管理概念，並透過競賽提供學子舞台、減少產學落差助其就業；癌症關懷的部份，除發揮元富生技醫療亮點，成為生技醫療業進入資本市場的最佳推手，支持生技醫療發展，亦長期與癌症基金會合作，宣導癌症相關議題，提升民眾的抗癌意識。從金絲帶小勇士應援、病房探訪、贊助衛教手冊印製、口罩捐贈、愛心捐髮等關懷活動，帶動社會大眾關注癌症議題。