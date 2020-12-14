國泰世華銀18主題ATM吸睛 零錢機涵蓋率全台第一

經濟日報 / 記者葉憶如 / 即時報導
國泰世華銀行在豐原廟東夜市附近豐原分行內，設置最甜蜜負荷ATM「林錢姬」。國泰世華的零錢機涵蓋率全台第一，更成為許多需要零錢交易商家的便利幫手。圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行在豐原廟東夜市附近豐原分行內，設置最甜蜜負荷ATM「林錢姬」。國泰世華的零錢機涵蓋率全台第一，更成為許多需要零錢交易商家的便利幫手。圖／國泰世華銀提供

ATM也能玩創意！國泰世華銀行將於全台推出18款主題限定造型ATM，目前已先推出「最神氣、最暖男、最靠近太陽、最長不大、最發發發及最甜蜜負荷」六款，貼近在地化，後續還有12款將推出，吸引年輕人的目光，並創造網路話題聲量。國泰世華的零錢機涵蓋率全台第一，更成為許多需要零錢交易商家的便利幫手。

據金管會統計，截自2020年9月為止，全台的ATM已經突破3萬1,000台，今年1月起每個月皆呈現增加的現象，顯現其在國人的生活中為一不可或缺的金融幫手。國泰世華銀在全台擁有近5,000台ATM，國泰世華進一步統計，該行ATM每天服務近30萬人次，每一台平均服務近65人，客戶使用功能前三名依序為提款、存款及轉帳，國泰世華的零錢機涵蓋率全台第一，更成為許多需要零錢交易商家的便利幫手。12月起更陸續推出「交易即領開運菜單」及「點光明燈」等限期活動，邀請民眾一同探索隱身全台各個角落的「ATM地機主」。

以便民、零距離提供金融服務為出發點，國泰世華讓ATM成為民眾生活中的理財幫手，除了積極擴充功能外，近期更思考如何提供民眾更有感的互動體驗。即日起陸續於全台多個地區，推出主題造型「ATM地機主」，第一波共有六款主題，各有不同創意外型與人格特色，依照設計內建主題式待機畫面，除了日前於金融博覽會已現身過的「林祖媽」與「倪得菜」ATM外，實際上是位於北港朝天宮全家超商及全聯

松山民有店外，還有其餘四款也皆現身，包括位於海拔1,300公尺阿里山上的「阿里」ATM、台北兒童新樂園的「小飛俠」、頭彩彩券行街風水寶地的「發哥」及存入最多零錢的零錢機／ATM「林錢姬」，讓人領錢或轉帳時都能會心一笑，增添生活的小樂趣。

國泰世華資深副總經理鄭有欽表示，隨著科技的進步，自動化設備功能不斷升級，國泰世華也一直在思考可以如何擴充ATM的功能，成為分行的好幫手。隨著ATM數量持續增加，佈點位置越來越廣，換個角度來看，ATM就是國泰世華最直接與民眾接觸的第一線代表。因此我們希望透過一些生活化的設計巧思，除了有特別的外型，更持續導入新型態服務功能，讓這批前線代表們擁有鮮明的角色，與在地故事、人情味交織，成為陪伴當地居民的『地機主』，客戶在交易時也多了一份親切感、趣味感，讓品牌及消費者更靠近。

除了第一波的六款主題造型ATM，國泰世華也已進一步規劃第二波的十二款ATM，在不久的未來將在全台陸續現身，國泰邀民眾一同探索藏身在全台的ATM地機主

國泰世華 ATM 北港朝天宮

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