林伯豐：金管會打房只打到中小企業 大企業不會受影響

工商協進會今（14）日召開第25 屆第11次理監事聯席會議，理事長林伯豐在會前受訪時表示，政策打房是金管會的用心，但是實際上受到影響較大的是中小企業，至於大公司因自有資金較多，且可發展公司債，因此房價是不會下降的。

針對新台幣的升值，林伯豐表示，台灣是出口為主的國家，受匯率的影響很大，雖然韓國、大陸貨幣都在升值，但馬來西亞、泰國等國卻不像台灣升值的那麼快，因此希望央行慎重考慮台灣企業的生存。包括以美元報價的電子業、工具機、紡織業等都受到很大的影響，這會連帶改變投資環境、企業轉移生產基地，形成產業鏈重整的狀況。

針對疫苗發展，林伯豐也說，目前國際上英、美及中國大陸都傳出已有疫苗可以施打，不過這些國家的疫苗開發主要是為了他們自己國家的需求，他呼籲我政府應該儘力協助台灣的生技產業，儘早發展出台灣自己的疫苗。

林伯豐隨後在致詞中也向政府提出五點建議：

一、近期新台幣兌美元匯率強升超過新台幣28 .5元創下23年來新高，匯兌損失雪上加霜，希望政府能穩定匯率。

二、為避免受RCEP影響的產業外移， 造成國內產業失衡，政府應積極簽FTA並簽署或更新投資保障、租稅等協定 。

三、台美於11月20日簽署台美經濟繁榮夥伴對話MOU顯示台美關係持續正面發展，建請政府以台灣經濟發展及人民利益為優先加速與美國政府洽簽BTA。

四、工商界期盼政府提出工業用地價格之對應措施協助企業以合理價格取得適當用地 。

五、各國新冠肺炎疫苗研發陸續傳出好消息，希望政府除了採購國外疫苗外，也能提供資源讓國內廠商繼續研發國產疫苗以維持日後疫苗來源之自主性。