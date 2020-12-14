快訊

估損失16億！緯創印度廠暴動 傳數千隻iPhone被搶劫

我們這樣的共諜：英國間諜小說大師勒卡雷逝世的「冷戰傳奇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣強勢升值 林伯豐：希望央行慎重考慮企業生存

聯合報 / 記者林海/台北即時報導
工商協進會理事長林伯豐。 聯合報系資料照
工商協進會理事長林伯豐。 聯合報系資料照

新台幣強勢升值，工商協進會理事長林伯豐表示，台幣強勢對出口企業影響很大，雖然競爭對手如韓國、大陸貨幣都在升值，但馬來西亞、泰國等國卻不像台灣升值的那麼快，因此希望央行慎重考慮台灣企業的生存。

工商協進會今舉行理監事聯席會議，林伯豐會前受訪時表示，現在以美元報價的產業如電子業、工具機、紡織業等，都受到很大的影響，這會連帶改變投資環境、企業轉移生產基地，形成產業鏈重整的狀況，雖然不希望台灣成為匯率操縱國，但還是要慎重考慮台灣企業的生存，如果新台幣兌美元進一步到27元，那外銷就會困難，產業也更難經營，但對內需市場是有幫助的。

而近期傳出疫苗有所突破的好消息，林伯豐表示，英國、美國、德國研發出來的疫苗，一定是優先滿足國內需求，因此政府應該要加強支持本土生技公司，加快研發速度才是生存知道，未來如果病毒變種，台灣也可以優先研發出疫苗。

近期政府推出一系列的打房措施，林伯豐也說，政策打房是金管會的用心，但打擊到中小型、貸款多的房地產企業，會增加他們的經營困難度，但對大型企業來說，自有資金豐富，也可以發展公司債等，因此房價是不會下降的。

新台幣 林伯豐 疫苗

延伸閱讀

美國開始分派疫苗 白宮高官料先接種

看好疫苗控制疫情 庫班預期3月大量觀眾可進場

12月14日新冠肺炎全球最新情報 南韓總統文在寅考慮全國封城

我買疫苗關卡多 何時能打說不準

相關新聞

新台幣升不停 站穩28.1字頭再寫近23年半新高

新台幣漲勢兇猛，今天開盤後直接攻破28.2元價位，最高升抵28.15元，大漲2.9角，再寫近23年半盤中新高價

日盛金傳嫁富邦金股價暴衝 富邦金：傳言不評論

泰國卜蜂集團入主日盛金（5820）一案遭金管會駁回後，市場又點名傳「嫁」富邦金（2881），由於日盛金背後中國大股東肖建...

新台幣強勢升值 林伯豐：希望央行慎重考慮企業生存

新台幣強勢升值，工商協進會理事長林伯豐表示，台幣強勢對出口企業影響很大，雖然競爭對手如韓國、大陸貨幣都在升值，但馬來西亞...

林伯豐：金管會打房只打到中小企業 大企業不會受影響

工商協進會今（14）日召開第25 屆第11次理監事聯席會議，理事長林伯豐在會前受訪時表示，政策打房是金管會的用心，但是實...

新台幣開盤強升1.4角 為28.3元

新台幣今（14）日早盤以28.3元兌1美元，升值1.4角開出。

大專生證券競賽 揭曉

櫃買中心於2020年首度以線上方式舉辦之「大專生證券菁英種子培育營」獲得大專同學踴躍參與，計有高達89個隊伍組隊參加線上...

金融區塊鏈函證 教戰

有鑑於會計師查核對財會主管影響甚鉅，會計研究發展基金會、臺灣期貨交易所11日主辦「財會主管看『金融監理與銀行函證』研討會...

實支實付醫療險 銷售難度高

根據政大CARDIF銀行保險研究中心的調查結果， 愈來愈多的銀行保險從業人員意識到一件 事，那就是保障型的保單商品將成為...

銀行通路保費 明年恐減30%

由政大CARDIF銀行保險研究中心推出，國內唯一一份針對銀保從業人員的趨勢調查出爐，我國明年銀保發展將呈現三大趨勢：銀行...

元大壽投資新創、公建 獲肯定

為響應主管機關推動「鼓勵保險業辦理新創重點產業、公共投資及長照事業投資方案」，元大金控旗下元大人壽積極評估及參與投資新創...

元大頒發獎學金 助學子逐夢

翻轉人生從教育開始，元大金控暨元大文教基金會協助優秀學子安心向學，連續五年推動「元大優秀人才獎學金」，至今共幫助283人...

智慧經營／郭嘉宏新創掛牌 資訊揭露擺第一

後疫情時代來臨，舊經濟與新經濟間出現明顯消長，台新證券董事長郭嘉宏認為，台灣資本市場思考邏輯必須調整，日前推出的新創板立...

熱門新聞

金管會再出招 擴大打炒房

鴻海結盟國巨 啟動大拉貨

新台幣升不停 站穩28.1字頭再寫近23年半新高

緯創印度廠暴動 傳數千隻iPhone被搶劫

砷化鎵台積 穩懋三優勢出線

房價飆...地方政府是推手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。