新台幣強勢升值 林伯豐：希望央行慎重考慮企業生存

新台幣強勢升值，工商協進會理事長林伯豐表示，台幣強勢對出口企業影響很大，雖然競爭對手如韓國、大陸貨幣都在升值，但馬來西亞、泰國等國卻不像台灣升值的那麼快，因此希望央行慎重考慮台灣企業的生存。

工商協進會今舉行理監事聯席會議，林伯豐會前受訪時表示，現在以美元報價的產業如電子業、工具機、紡織業等，都受到很大的影響，這會連帶改變投資環境、企業轉移生產基地，形成產業鏈重整的狀況，雖然不希望台灣成為匯率操縱國，但還是要慎重考慮台灣企業的生存，如果新台幣兌美元進一步到27元，那外銷就會困難，產業也更難經營，但對內需市場是有幫助的。

而近期傳出疫苗有所突破的好消息，林伯豐表示，英國、美國、德國研發出來的疫苗，一定是優先滿足國內需求，因此政府應該要加強支持本土生技公司，加快研發速度才是生存知道，未來如果病毒變種，台灣也可以優先研發出疫苗。

近期政府推出一系列的打房措施，林伯豐也說，政策打房是金管會的用心，但打擊到中小型、貸款多的房地產企業，會增加他們的經營困難度，但對大型企業來說，自有資金豐富，也可以發展公司債等，因此房價是不會下降的。