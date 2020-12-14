日盛金傳嫁富邦金股價暴衝 富邦金：傳言不評論

泰國卜蜂集團入主日盛金（5820）一案遭金管會駁回後，市場又點名傳「嫁」富邦金（2881），由於日盛金背後中國大股東肖建華，旗下明天系集團與富邦金在哈爾濱銀行與廈門銀行有合作關係，因此市場傳聞富邦金將向金管會申請以公開收購方式取得日盛金逾五成股價，上午日盛金不到10點就買盤簇擁爆出平常五倍巨量，股價並大漲近7%，但富邦金公司僅回應表示「不評應市場傳言」。

據了解，此事肇因於富邦金控於12月4日時曾在公開資訊觀測站曾公告「董事會決議將向金管會申請投資金融事業，並將待主管機關核准後補充公告投資對象。」但對於投資何種金融事業或對象並沒有明說，市場點名這家「金融事業」就是日盛金控。金融圈人士透露，富邦金將對日盛金發動公開收購，目標為至少收購日盛金持股超過50％，因一般公開收購價會高於市價，因此消息一出後，引發市場買盤大舉進場搶進，日盛金一早股價就攀高大漲，富邦金則是開小高後走平。

金管會今年10月中旬才駁回泰國卜蜂集團入主日盛金案，主要因為市場質疑卜蜂的背後是中國大陸明天系集團的肖建華，卜蜂再三保證是泰資、非中資收購，也承諾會以多家子公司，共同持有建群百分之百股權，未來再逐年降低對建群的持股，但金管會以「分年降低持股不一定能達成」為由，恐背離產金分離政策而喊卡。當時卜蜂高蜂直嘆「很可惜，現在誰都買不了！」

沒想到才時隔二個月不到，市場又傳聞富邦金將接替卜蜂拿下日盛金超過5成股權，甚至超越第二大股東建群的24.09％股權。只是不論富邦金與肖建華的關係，日盛金最有價值的即是金控那張執照，富邦金本身即有金控執照，而且富邦金前11月稅後純益大賺800億元，高居國內金控第一位，但日盛金只賺26.44億元，每股盈餘0.7元，居後段班，而如今數位時代也不講究增加規模與據點，為何此時需要「金金併」去併購日盛金？也是令市場不解的原因。

至於富邦金多次澄清與中國大陸明天系集團沒有關係，而且原本傳因肖建華拖累上市案的廈門銀行10月27日也已經A股正式掛牌上市。哈爾濱銀行也由政府接管，若未來富邦金真打算併購日盛金？可能也要對富邦金自己的股東清楚交代非買不可的理由，日盛金喊賣超過10年，能否在今年成真，外界都睜大眼睛高度關注。