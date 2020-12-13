金融股拚FinTech 有潛利

上市櫃金控11月自結稅後純益寫出大驚奇，前11月總計賺3,543億元，其中富邦金控與國泰金控合計獲利占比達43％，主要來自兩大壽險金控積極實現股債利得，展望後市，金融股基本基礎仍建立在存放款利差上，中長線布局是投資人挑選股票重點。

沒有壽險業的金控，則關注其數位金融發展。其中近期傳出好消息的包括國票金控，與日本樂天合資的樂天商銀獲得金管會核發純網銀營業執照。國票金前11月稅後純益達29.38億元，估計今年全年可望超過30億元，寫下15年以來新高。

玉山金也積極發展金融科技（FinTech），永豐金12月延攬AI智慧專家的成功大學教授張天豪擔任數位科技長，持續數位變革，希望利用AI協助科技進入永豐金。永豐金2014年開始採用開放型核心系統，2019年完成升級，持續朝小核心大周邊數位金融科技方向前進。