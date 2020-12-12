期交所：運用金融區塊鏈函證更保障投資人資訊安全權

有鑑於會計師查核對財會主管影響甚鉅，會計研究發展基金會、臺灣期貨交易所主辦財會主管看『金融監理與銀行函證』研討會，邀請金融監督管理委員會許永欽副主委說明最新金融監理政策，以及來自財金公司、臺灣期貨交易所的專家分享運用金融區塊鏈函證的效益。

對於近日發生企業財報不實案件，金融監督管理委員會針對會計師未有效執行銀行函證進行懲處，並發布銀行函證查核實務指引，提醒會計師執行函證應辨識重大舞弊風險。

臺灣期貨交易所董事長吳自心開場致詞時首先提及，感謝會計研究發展基金會發起這場研討會，期待透過研討會與財會主管分享金融區塊鏈函證的應用。由會計研究發展基金會與財金公司共同推展金融區塊鏈函證，在金融監理有許多應用的可能，而期交所將區塊鏈函證的技術，進一步應用在期交所的內部稽核業務。

會計研究發展基金會董事長王怡心於開場致詞時感謝財金公司在這場研討會的支持。金融區塊鏈函證推動的源起，是希望加快銀行函證的速度與正確性，初始推動時面臨38家銀行的銀行函證格式各有不同，因此除了修正審計準則公報第69號外部函證並統一函證格式之外，也感謝財金公司於區塊鏈技術的支持，使金融區塊鏈函證確實落地，並且榮獲我國金椽獎的肯定。隨著金融監督管理委員會推動企業落實環境、社會、治理（ESG），以應現代投資人所需即時揭露資訊，會計研究發展基金會已於日前加入永續會計準則委員會（SASB）成為正式會員，將積極配合金管會政策，推動臺灣ESG的落實。

金管會副主委許永欽於專題演講時，提及金管會身兼監督與管理兩大功能，既是身為市場願景規劃者，亦是市場秩序維護者，除了積極興利之外，為了防弊也會有預防及裁罰措施。近來部分金融機構面臨鉅額罰鍰、解任職務與糾正等處分，金管會是以其內部控制項目未建立或未執行，或是違反行政或刑事之規定以進行裁罰，可見許多企業仍未重視內部稽核的角色，亦未完備或落實內部控制的機制。

許永欽引用金管會主委黃天牧曾提及「誠信是金融業經營最核心價值，維護這核心價值是金管會的責任。」也就是裁罰本身不是目的，而是希望透過裁罰是促使公司建立完善的內控機制，健全公司治理文化，並維持市場交易秩序及穩定市場正常運作，更藉此以保護投資者權益，落實公平待客原則。

金管會許多的監理思維，是以風險管理角度出發，目前已對金融機構進行信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、系統性風險管理等要求，未來將透過公司治理3.0，也希望一定規模的上市上櫃公司的治理亦以風險管理為核心。未來金管會擬推動吹哨者制度，雖然吹哨者法制屬法務部業務，不過金管會將對所轄的金融機構與企業之相關法規增加鼓勵吹哨的誘因，另外，也擬對違法者課以重罰，以遏阻違法行為。

王怡心於專題演講時提到，創新思維已是當前不可或缺，如何與科技結合更是關鍵。會計研究發展基金會目前已是國際會計準則理事會（IASB）、可延伸商業報導語言國際組織（XBRL）、永續會計準則委員會（SASB）等三大國際組織的正式會員，與國際組織保持積極且即時的溝通。以XBRL為例，其技術特別適合處理結構性資料如財務報告與函證，透過XBRL，企業資訊傳遞即時且不受語言與格式限制。SASB所發布的永續會計準則，更使企業的價值不僅限於財報所表達的價值，企業與利害關係人有更即時與攸關的溝通，促進企業ESG的落實。王怡心董事長強調，科技時代需要千里眼與順風耳，企業必須留意企業經營管理流程的間隙（Mind the gap）與持續不斷的監控（Control never sleep），因此財會主管必須與時俱進並隨著科技的演進不斷創新。

因應新技術的崛起，財金資訊公司總經理黃昱程於專題演講中提及，財金公司於2016年邀集46家銀行及金融機構成立「金融區塊鏈委員會」研究區塊鏈應用的可能性。2018年底更運用區塊鏈技術的信任機制、不可否認、不易竄改及分散式帳簿等特性，由會計研究發展基金會與財金公司共同合作，整合會計師事務所與金融機構的建議，推出全球首創金融區塊鏈函證，運用區塊鏈機制將銀行函證數位化，統計至今（2020）年12月初，國內已有40家銀行、406家會計師事務所，29,645家企業運用區塊鏈函證，使函證的效率大幅提升，函證業務亦從銀行函證擴增至票券函證、企業查核函證等服務，從原本需費時14天的函證傳遞，區塊鏈函證將時間大幅縮短為0.5至3天，因此受到主管機關支持，也受到各界肯定，未來將努力擴大服務範圍，也藉由技術持續發展帶動創新科技業者投入研究。

區塊鏈函證除了是外部函證之外，企業的財會部門、內部稽核部門亦可運用區塊鏈函證於內部控制與管理。臺灣期貨交易所吳阿秋總稽核提及，期交所管理資金的規模相當高，因此資金運用是期交所內部控制非常重要的一環，資金查核與控制作業頻率非常高。

期交所的資金存放於30餘個營業據點，每一次函證約需耗時20個日曆日，為了解決查核耗時的痛點，期交所申請使用金融區塊鏈函證系統進行內部查核作業，受查者為期交所本身，發出查核者為期交所的內部稽核，函證作業大幅加速至3.8個日曆日。使用金融區塊鏈函證的效益，除了降低資料竄改和遺失的風險之外，回覆資料檔案包含Excel等，可自動匯入資料進行比對並整合至內部管理系統，進行財務分析與運用，金融區塊鏈函證提升內部控制的。

王怡心於研討會結束時總結，金融區塊鏈函證正是將審計準則公報第69號外部函證透過區塊鏈技術，將科技最新發展實際落地的最佳實務，未來將持續與財金公司持續檢討函證格式，以利各界運用。