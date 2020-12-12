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央行放手 台幣收28.44元

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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新台幣28元大關面臨失守危機。出口商賣匯潮與外資匯入「內外夾擊」，中央銀行昨（11）日再度鬆手，使新台幣匯率盤中最高升抵28.161元、最多升值3.45角；尾盤央行進場調節，終場升值6.6分，收在28.44元，連四升並創1997年7月30日以來、近23年半新高。

相較於央行先前在28.5元鎮守許久，新台幣匯率昨天收盤價闖破此一「彭淮南防線」後不斷退守，即將面臨28元整數關卡保衛戰；匯銀主管認為，年底向來是出口商拋匯旺季，出口商的沉重賣壓將推升新台幣匯率，使匯率易升難貶，27字頭匯價，年底前有機會看得到。

回顧去年底，新台幣匯率以30.106元封關，今年以來，新台幣匯率接連飛越29.5、29、28.5元關卡，如今就連28元也岌岌可危；截至昨日，新台幣匯率今年累計升值1.666元，升幅為5.86%。進一步比較主要亞幣走勢，人民幣今年來強升6.5%，韓元升值5.9%，升幅均領先新台幣。

匯銀主管說，央行若執意要守匯，就須買進大量美元，導致外匯存底飆高，同時引發國內資金四溢的副作用，近期幾度放手讓匯價升值，與其說是擋不住，不如說，在美元長期弱勢下，新台幣等亞幣走勢強勁為大勢所趨。

回顧昨日盤中走勢，外資匯入與出口商拋匯雙重壓力夾擊，匯市供給量大增，但美元買盤依舊空虛，使央行不得不放手，讓盤中匯價跨越28.2元，新台幣匯率盤中衝至28.1字頭。

匯銀主管說：「老大（指央行）還是放手了，少了央行的買匯力道，匯價自然更上一層樓。」眼見匯價升破28.2字頭，出口商失望性賣壓出籠，總成交量16.715億美元。

匯銀主管指出，觀察海外無本金交割遠期外匯市場（NDF）的最新報價已經升破28元、重返27字頭，顯示海外法人對新台幣匯率存有濃厚的升值預期，今年底前，28元大關出現失守危機。

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