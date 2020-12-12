聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會主委勉勵金融業：行穩致遠

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

金管會主委黃天牧昨（11）日上午出席一場論壇時，以英國前首相邱吉爾的名言「回顧越深，前瞻越遠」勉勵金融業要「行穩致遠」，尤其是保險業及即將上路的純網銀；他並呼籲，樂天不能以價格競爭做為永久發展的策略。

黃天牧透露，9日已找樂天商銀董事長簡明仁到金管會，當面給予開業叮嚀，強調純網銀的誕生，不只像生小孩一樣辛苦，還要養小孩、教小孩，並送出四字呼籲樂天「行穩致遠」，要更加遵守法遵及風控，也不能做價格競爭，以維護市場秩序。

黃天牧說：「一開始當然會祭出優惠，但長久來看，不能以價格競爭做為永久發展策略」，但短暫、初期還是可被容許，銀行局在監理上也會特別去提醒；他說「我們期待純網銀可長可久，只打價格戰就沒意義了」。

樂天商銀 網銀 黃天牧

延伸閱讀

許璋瑤：國人挺台股 券商前11月賺近500億元

金管會主委黃天牧引邱吉爾名言 勉勵金融業切不可自滿

黃天牧找樂天銀喝咖啡 提醒別打價格戰

寶佳復華投信涉勞動基金炒股案 黃天牧：配合調查

相關新聞

樂天純網銀 下月搶先開業

金管會本周宣布核發第一張純網銀營業執照，由唯一擁有純網銀經驗的樂天國際商銀拿下，該公司高層表示，預估明年1月可以開業，初...

央行放手 台幣收28.44元

新台幣28元大關面臨失守危機。出口商賣匯潮與外資匯入「內外夾擊」，中央銀行昨（11）日再度鬆手，使新台幣匯率盤中最高升抵...

純網銀明年上路 個資保護是最大課題

純網銀明年正式上路後，金管會期待對外存放款不要採殺價競爭，據了解，金管會更希望樂天銀行人員能夠了解並熟悉資安系統，並且關...

金管會主委勉勵金融業：行穩致遠

金管會主委黃天牧昨（11）日上午出席一場論壇時，以英國前首相邱吉爾的名言「回顧越深，前瞻越遠」勉勵金融業要「行穩致遠」，...

美元投資人 反掀拋售潮

新台幣匯率面臨28元整數大關保衛戰，按理說，美元匯價創近23年半以來最便宜，應該是吸引投資人進場買匯的好時機，但大型銀行...

27元不遠了？新台幣終場收28.44元 創23年半新高

新台幣匯率今（11）日升值6.6分，以28.44元作收，盤中最高價28.161元，收盤價與盤中高價均創下近23年半新高，...

黃天牧找樂天銀喝咖啡 提醒別打價格戰

金管會8日發出首張純網銀營業執照給樂天商銀，代表台灣首家純網銀將正式開業。金管會主委黃天牧今透露，9日找來樂天銀行董事長...

新台幣午盤升值3.06角 暫收28.2元

新台幣今（11）日午盤大升3.06角，暫收28.20元兌1美元，成交金額8.14億美元。

邀樂天純網銀簡明仁「喝咖啡」黃天牧：別打價格戰

樂天國際商業銀行搶得頭香，取得台灣第一張純網銀執照，金管會主委黃天牧在執照核發後第二天，特別找樂天董事長簡明仁「喝咖啡」...

新台幣攻上28.1元價位 再刷近23年半新高

新台幣升勢煞不住，今天開盤旋即強彈逾3角，一舉攻上28.1元價位，最高升抵28.165元，大漲3.41角，再次刷新近23...

破紀錄籌碼釋出！國泰台灣5G+量能直追掛牌16萬張

國泰台灣5G+（00881）10日掛牌爆出16萬張天量，同天初級市場也衝出379組的「破紀錄」申購，由於造市券商握有大量...

升值煞不住？新台幣早盤狂漲逾3角 來到28.1價位

新台幣今天早盤以28.3元兌1美元，升值2.06角開出。

熱門新聞

蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

打炒房最後王牌 政府擬限私法人買房

聯徵中心Q3房貸統計出爐 房仲：難怪央行出手

強震震出房市四大症候群 都更變好談？

破紀錄籌碼釋出！國泰台灣5G+量能直追掛牌16萬張

升值煞不住？新台幣早盤狂漲逾3角 來到28.1價位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。