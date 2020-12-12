金管會主委勉勵金融業：行穩致遠

金管會主委黃天牧昨（11）日上午出席一場論壇時，以英國前首相邱吉爾的名言「回顧越深，前瞻越遠」勉勵金融業要「行穩致遠」，尤其是保險業及即將上路的純網銀；他並呼籲，樂天不能以價格競爭做為永久發展的策略。

黃天牧透露，9日已找樂天商銀董事長簡明仁到金管會，當面給予開業叮嚀，強調純網銀的誕生，不只像生小孩一樣辛苦，還要養小孩、教小孩，並送出四字呼籲樂天「行穩致遠」，要更加遵守法遵及風控，也不能做價格競爭，以維護市場秩序。

黃天牧說：「一開始當然會祭出優惠，但長久來看，不能以價格競爭做為永久發展策略」，但短暫、初期還是可被容許，銀行局在監理上也會特別去提醒；他說「我們期待純網銀可長可久，只打價格戰就沒意義了」。