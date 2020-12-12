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純網銀明年上路 個資保護是最大課題

經濟日報 / 記者 楊筱筠

網銀明年正式上路後，金管會期待對外存放款不要採殺價競爭，據了解，金管會更希望樂天銀行人員能夠了解並熟悉資安系統，並且關注客戶的個資保護及網銀資訊安全，尤其是個資保護，這是三家純網銀明年正式營運時最重要的課題。

至於初期存款利率，據了解，樂天最低也是參考國內銀行數位存款帳戶的存款利率，不會殺得更低，這部分問題不大。

資安部分，傳統金融機構都有前台、中台、後台之分，過去可能都各做各的工作，但純網銀需更重視資安。據了解，樂天商銀內部已經要求，跨部門合作要更緊密專業。

另外，金管會也相當關切客戶個資保護、雲端資訊安全。日本樂天曾經分享日本樂天網銀資安與生態系技術，在努力防止駭客入侵的交易監控和詐騙防制系統上，會利用人工智慧AI與大數據檢測分析數據，判斷犯罪可能性，以阻止異常狀況，並隨著時代進步改善預測技術。

樂天商銀 網銀 資安

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