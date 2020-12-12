樂天純網銀 下月搶先開業

金管會本周宣布核發第一張純網銀營業執照，由唯一擁有純網銀經驗的樂天國際商銀拿下，該公司高層表示，預估明年1月可以開業，初期提供存款、放款業務，且將提供用戶，台日樂天點數跨境兌換服務。

樂天國際商銀高層強調，已對金管會承諾不殺價、不做超前大戰（指不做價格競爭）、提供有意義的金融服務。

樂天商銀董事長簡明仁，與樂天商銀大股東國票金董事長魏啟林昨（11）日一致承諾，不殺價，不會擾亂金融市場。

魏啟林更給出三大承諾，不殺價、不做超前大戰、提供有意義的金融服務。樂天商銀有130名員工，估將再增加20～30名員工，明年如果算開業第一年，希望三年半到四年，損益可以打平。

據了解，樂天商銀年底前將再舉行董事會，會中將針對所有要開業的內容，包含業務計畫、資訊系統等都將再檢核審視一次。加上須與中央銀行、中央存保等外部單位系統串接，最少需要六個星期，保守估計將在明年1月中旬正式營運。

至於首年能吸引的客戶目標數？魏啟林指出，會以穩健發展為主，以資安為重點，最重要的是穩扎穩打，先求質再求量，「提供有意義的服務」，透過樂天點數建立完整生態圈。

因樂天商銀對台灣樂天生態圈等於是金流平台，過去樂天生態圈在台灣就像「阿里巴巴沒有支付寶」，未來樂天商銀上路，將可以完整樂天生態圈需求。

樂天商銀在今年2020台北金融博覽會上，也展出樂天商銀未來介面，未來因為不設置ATM，用戶拿著樂天銀行發行金融卡，可以與合作銀行ATM提款，而也因為沒有實體分行，用戶金融業務將會透過網銀與銀行往來，並會以樂天點數串聯，因此規劃推出台日樂天點數兌換，讓台灣樂天點數未來有機會在日本特約商店使用。