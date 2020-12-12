聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂天純網銀 下月搶先開業

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

金管會本周宣布核發第一張純網銀營業執照，由唯一擁有純網銀經驗的樂天國際商銀拿下，該公司高層表示，預估明年1月可以開業，初期提供存款、放款業務，且將提供用戶，台日樂天點數跨境兌換服務。

樂天國際商銀高層強調，已對金管會承諾不殺價、不做超前大戰（指不做價格競爭）、提供有意義的金融服務。

樂天商銀董事長簡明仁，與樂天商銀大股東國票金董事長魏啟林昨（11）日一致承諾，不殺價，不會擾亂金融市場。

魏啟林更給出三大承諾，不殺價、不做超前大戰、提供有意義的金融服務。樂天商銀有130名員工，估將再增加20～30名員工，明年如果算開業第一年，希望三年半到四年，損益可以打平。

據了解，樂天商銀年底前將再舉行董事會，會中將針對所有要開業的內容，包含業務計畫、資訊系統等都將再檢核審視一次。加上須與中央銀行、中央存保等外部單位系統串接，最少需要六個星期，保守估計將在明年1月中旬正式營運。

至於首年能吸引的客戶目標數？魏啟林指出，會以穩健發展為主，以資安為重點，最重要的是穩扎穩打，先求質再求量，「提供有意義的服務」，透過樂天點數建立完整生態圈。

因樂天商銀對台灣樂天生態圈等於是金流平台，過去樂天生態圈在台灣就像「阿里巴巴沒有支付寶」，未來樂天商銀上路，將可以完整樂天生態圈需求。

樂天商銀在今年2020台北金融博覽會上，也展出樂天商銀未來介面，未來因為不設置ATM，用戶拿著樂天銀行發行金融卡，可以與合作銀行ATM提款，而也因為沒有實體分行，用戶金融業務將會透過網銀與銀行往來，並會以樂天點數串聯，因此規劃推出台日樂天點數兌換，讓台灣樂天點數未來有機會在日本特約商店使用。

樂天商銀 生態 網銀

延伸閱讀

純網銀蓄勢待發 惠譽給予台灣樂天銀評等A

黃天牧找樂天銀喝咖啡 提醒別打價格戰

樂天Kobo閱讀習慣調查 2020電子書銷售成長50%

「九澤CP」賣會員挨轟把粉絲當ATM 陳零九發聲了

相關新聞

樂天純網銀 下月搶先開業

金管會本周宣布核發第一張純網銀營業執照，由唯一擁有純網銀經驗的樂天國際商銀拿下，該公司高層表示，預估明年1月可以開業，初...

央行放手 台幣收28.44元

新台幣28元大關面臨失守危機。出口商賣匯潮與外資匯入「內外夾擊」，中央銀行昨（11）日再度鬆手，使新台幣匯率盤中最高升抵...

純網銀明年上路 個資保護是最大課題

純網銀明年正式上路後，金管會期待對外存放款不要採殺價競爭，據了解，金管會更希望樂天銀行人員能夠了解並熟悉資安系統，並且關...

金管會主委勉勵金融業：行穩致遠

金管會主委黃天牧昨（11）日上午出席一場論壇時，以英國前首相邱吉爾的名言「回顧越深，前瞻越遠」勉勵金融業要「行穩致遠」，...

美元投資人 反掀拋售潮

新台幣匯率面臨28元整數大關保衛戰，按理說，美元匯價創近23年半以來最便宜，應該是吸引投資人進場買匯的好時機，但大型銀行...

27元不遠了？新台幣終場收28.44元 創23年半新高

新台幣匯率今（11）日升值6.6分，以28.44元作收，盤中最高價28.161元，收盤價與盤中高價均創下近23年半新高，...

黃天牧找樂天銀喝咖啡 提醒別打價格戰

金管會8日發出首張純網銀營業執照給樂天商銀，代表台灣首家純網銀將正式開業。金管會主委黃天牧今透露，9日找來樂天銀行董事長...

新台幣午盤升值3.06角 暫收28.2元

新台幣今（11）日午盤大升3.06角，暫收28.20元兌1美元，成交金額8.14億美元。

邀樂天純網銀簡明仁「喝咖啡」黃天牧：別打價格戰

樂天國際商業銀行搶得頭香，取得台灣第一張純網銀執照，金管會主委黃天牧在執照核發後第二天，特別找樂天董事長簡明仁「喝咖啡」...

新台幣攻上28.1元價位 再刷近23年半新高

新台幣升勢煞不住，今天開盤旋即強彈逾3角，一舉攻上28.1元價位，最高升抵28.165元，大漲3.41角，再次刷新近23...

破紀錄籌碼釋出！國泰台灣5G+量能直追掛牌16萬張

國泰台灣5G+（00881）10日掛牌爆出16萬張天量，同天初級市場也衝出379組的「破紀錄」申購，由於造市券商握有大量...

升值煞不住？新台幣早盤狂漲逾3角 來到28.1價位

新台幣今天早盤以28.3元兌1美元，升值2.06角開出。

熱門新聞

蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

打炒房最後王牌 政府擬限私法人買房

聯徵中心Q3房貸統計出爐 房仲：難怪央行出手

強震震出房市四大症候群 都更變好談？

破紀錄籌碼釋出！國泰台灣5G+量能直追掛牌16萬張

升值煞不住？新台幣早盤狂漲逾3角 來到28.1價位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。