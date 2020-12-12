仲利在港籌185億 拓陸版圖

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
中租控股集團總裁辜仲立。（本報系資料庫）
中租控股集團總裁辜仲立。（本報系資料庫）

中租控股旗下大陸仲利國際租賃海外籌資再創新猷，首度在香港發行美元債券3億美元，再加上預計年底前跨境聯貸3.5億美元，合計境外籌措資金約新台幣185億元，將匯入大陸做為明年持續擴充大陸業務、獲利成長的銀彈。

中租控股公布11月營收，達52.64億元，是7月起連續五個月單月營收維持50億元高水位，累計前11月營收540.35億元，續創新高，比去年同期成長1.56%。

獲利則是在前十月已經賺逾一個股本，累計前十月合併稅後純益為新台幣138.97億元，累計每股稅後純益（EPS）為10.06元，也都創歷史新高，累計獲利比去年同期獲利成長8%。

中租控股表示，除了今年全年將力求雙位數成長，明年也要積極擴張，因此籌資充實營運資金是必要的超前部署工作。除了在大陸境內與多家往來大型銀行維持往來額度，以及辦理聯貸之外，境外籌資也同步進行，雙邊靈活調度。

中租控股指出，過去仲利國際曾在大陸發行熊貓債，成功在大陸銀行間債市建立品牌，今年第4季則是首度前往香港聯交所發行3億美元的3年期高級債，採固定利率3.75%發行，則是仲利國際的第一筆境外美元債，也成功為仲利國際建立國際金融市場的品牌性。

中租控股指出，仲利國際在疫情之下，能於香港國際資本市場成功發行美元債，凸顯國際機構法人對仲利國際租賃在疫情下仍能穩健運營，以及持續發展的高度認可，也為仲利國際租賃拓寬信用融資管道，穩步提升其於國際資本市場的認同度。

目前中租控股已確定大陸市場明年繼續增開新的分支據點，不受疫情影響，增開後大陸據點數將超過50處，積極籌資就是為明年的業務擴張與獲利成長，蓄積糧草。

圖／經濟日報提供
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中租 新台幣 疫情

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