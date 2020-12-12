總裁辜仲立 中租持股倍增

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

中租控股大股東、中租企業總裁辜仲立，掌控中租控股股權最近大增一倍，從原本的6.41萬張，暴增至13.31萬張，持股比從4.63%竄升到9.64%，光是中租控股的持股就讓辜仲立的身家大增至超過200億元，外界也好奇辜仲立是否大量從市場加碼。

據了解，辜仲立持股大增並非是從市場上買進，而是因為辜仲立在兩檔持有中租控股相當多股權的私募基金中，受益權重提升到過半以上，因此公司申報辜仲立持股隨之增加。

辜仲立原本是以仲安科技與仲安投資兩家公司名義，持有中租股票，根據中租控股資料，仲安科技、仲安投資分別持股中租2.37%、2.26%，分居第九、第十大股東。

不過，最新資料辜仲立持有中租股權卻暴增至13.31萬張，增加張數遠超過股票股利配發後的應有股數。

中租控股指出，這是因為辜仲立在其家族早期持有中租控股前身中租迪和的自家私募基金中，受益權重改變、增至過半，根據KYC原則將這兩檔基金列為內部關係人持股，一併公告為辜仲立持有，但辜仲立並未實際進行股權交易。

根據中租控股公告，這兩檔基金分別為EASTERN DRAGON INVESTMENT FUND，以及LTG Capital Partners Fund，兩檔基金為中租控股第六、第七大股東，合計持股比5%，因此加計後辜仲立控有中租股權竄升到9.64%。

這也使得中租控股十大股東中，有四大均歸辜仲立所控有。

中租 辜仲立 股東

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