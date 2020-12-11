台指期夜盤盤中由紅翻黑 一度來到14,155點

台指期夜盤開盤後走揚至14,260點後，隨後震盪翻黑走低，一度來到14,155點；美股開盤小幅走紅，同時，台指期夜盤跌51點貨0.3%。

法人表示，今日台股呈現大區間震盪格局，早盤受亞股齊跌拖累由紅翻黑，但在台股回測 10 日均線後，買盤力道再度湧入支撐向上，終場台股收在平盤附近位置，連日台股呈現電弱金強格局，目前在多空持續拉鋸下，短線台股仍屬高檔區間震盪格局。

外資現貨賣超20億，期貨淨空單略增至1,439口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距為二萬五千餘口，買權賣權 OI 增量呈現相當，目前選擇權多空持續拉鋸。

法人指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權偏空，月選中性偏多態勢，整體籌碼面中性格局。技術面今日台股留下影線 K 棒，目前在支撐壓力逐漸靠攏下，短線台股續作高檔震盪整理。