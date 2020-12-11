桂先農：新台幣每升1% 保險海外未避險匯損350億元

保險發展事業中心董事長桂先農今（11）日在「2021經濟與保險發展論壇」發表專題演講時指出，壽險業海外投資面臨市場、利率與匯率三大風險，其中投資未避險部位仍高達新台幣3.5兆元，因此若新台幣每升1%，影響數將達350億元，估業者勢必將增提準備金因應。

桂先農說，2019年保險業總資產已達到29兆7,766億元，今年截至10月已突破31兆、來到31.25兆元，後續發展主要關鍵將聚焦保費收入變化。因全球降息，長期持續的低利率環境預估要到2026年，壽險業宣告利率下降，影響保單銷售，2019年壽險總保費已衰退1.28％，預期2021年應也是衰退趨勢，即壽險總保費將連續三年衰退。但桂先農也強調，銷售保障型商品是增加死差益，降低利差損風險，是朝健康方向發展。

此外桂先農認為壽險業2026年之前進入「黎明前黑暗」的轉型期，其中第一要關注的就是壽險海外投資逾新台幣18.2兆元，其中有12％是完全未避險，只要新台幣升值1％，壽險業匯損就達350億元；此外壽險業投資國內外股市市值逾2.23兆元，股市每增減10％，壽險未實現利益或損失就增加2,200億元以上。

另外在利率方面，桂先農也提到利率走低使保險業未來投資壓力增加，壽險業國內欠缺投資工具，公債及公司債等利率極低，等於投資國內標的就會出現「利差損」，保險業轉向投資海外股市、不動產，導致匯率風險及淨值波動將隨之升高。桂先農建議，若能開放壽險資金投資長照機構，符合高齡化社會需求，讓照護可以差異化，由政府提供基礎保障，但也有壽險業者提供的「商務艙」供民眾選擇，亦可引導壽險資金投資國內。