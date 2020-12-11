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10年債熱賣 得標利率0.296%締造歷史新低紀錄

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

市場游資過剩，金融機構積極搶標債券去化資金。中央銀行今（11）日標售10年期公債，得標利率落於0.296%，低於市場預期、締造歷史新低紀錄，並較10月中發行的同年期公債下跌5.6個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

10年券標售創佳績，帶動次級市場上各期公債殖利率紛紛下挫（註：債券殖利率下跌等於價格上漲），10年債今日殖利率下跌4.6個基本點，收在0.274%，低於初級市場標售利率0.296%。

央行本次標售300億元的10年期公債，銀行業得標78%，保險也抱回近8%，合計奪下超過八成五的籌碼，券商主管說，「這代表絕大多數的籌碼都被買盤鎖住了，未來流動性恐怕不太好，又會常常零成交。」

央行統計顯示，以交易為目的的證券商，今日僅得標12.66%，票券業則是拿下1.83%，券商主管說，10年券是市場主流交易券種，按理說證券商會得標較多，至少要二、三成，但因銀行、保險壓低利率競標，使證券商得標比重較過去明顯低了許多。

券商主管分析，「以券商得標比重偏低觀察，未來10年券在市面流通的籌碼不多、流動性可能會變差，屆時可能出現主流券不主流、冷門券不冷門的特殊情況。」

另外，在10年債標售登場前，債市一度走空、殖利率紛紛反彈，券商主管分析，前段時間的利空，主要是壽險業基於作帳等因素賣出債券，但殖利率彈升後，銀行業馬上進場接手，抑制利率彈幅。

券商主管表示，「銀行手上的游資實在非常多，所以買券力道變強，看到利率彈上來反而很高興，因為可以撿到利率略高一些的債券。」

券商主管還說，今年以來，債券殖利率屢屢探底，其實都是受惠於資金行情，但觀察新台幣匯率持續升值，加上中央銀行祭出房市信用管制，對銀行房貸與土融等業務進行貸款成數限制，此舉將抑制銀行的放款業務動能，使銀行資金更加充沛，以此研判，債市的多頭氣勢仍將持續延燒。

殖利率 債券 公債

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