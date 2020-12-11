意外！新台幣升抵28元關卡前 投資人反而拋售美元

新台幣匯率面臨28元整數大關保衛戰，按理說，美元匯價創近23年半以來最便宜，應該是吸引投資人進場買匯的好時機，但大型銀行的數據會說話，新台幣匯率升抵27字頭前，外匯投資人不但沒進場加碼美元，反而還進場拋售美元。

大型國銀主管透露，近兩日以來，美元賣盤明顯大於美元買盤，亦即「投資人把美元賣回給銀行的量，大於投資人向銀行買美元的量」。

另外，新台幣匯價今日升抵23年半新高，但美元買盤卻比9日少了一半，呈現「美元升值、美元買盤反而縮手」的特殊情景。

對此，匯銀主管分析，「現在市場都在看升新台幣，反而不肯進去買了，因為太早買，未來可能被套牢。」

匯銀主管分析，每年的年底前，出口商都有作帳需求，為傳統拋匯旺季，也因此，市場的美元賣壓會比較沉重；不過，相較於美元供給量大增，今年美元買盤異常空虛，關鍵在於民眾受到疫情影響無法出國、換匯需求驟減，以及美債利率大跌，壽險等投資大戶匯出海外需求明顯降溫，供需失衡，讓新台幣匯率步步高升。

新台幣匯率升破28.5元後勢如破竹、即將挑戰28元整數大關，銀行主管說，「現在市場的預期心理很濃厚，新台幣匯率很可能會升到27字頭，所以投資人反而不進場買美元了，甚至還有人把美元拿出來賣，深怕未來會愈來愈不值錢。」