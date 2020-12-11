科法斯宣布 任命歐韋良為亞太區經濟學家
全球知名信用保險集團科法斯12月10日宣布，任命歐韋良（Bernard Aw）為亞太區經濟學家，該任命於2020年12月1日生效。
歐韋良在宏觀經濟分析和亞洲經濟監測方面有十餘年的從業經驗，研究領域涵蓋地緣政治、商業和政策問題以及金融市場。加入科法斯之前，他曾是 IHS Markit 的首席經濟學家。
歐韋良擔任過 IG Asia 的市場策略師和 4CAST 的區域經濟學家，且在新加坡國際事務研究所從事過貿易和經濟問題研究。
憑藉其豐富的工作經驗，歐韋良將負責研究經濟和地緣政治問題，以及亞太區的發展問題。
他將向集團的「風險決策者」提供亞太區的發展動態，説明其做出正確的決策，並提升科法斯的專業性。
歐韋良擁有新加坡管理大學的經濟學碩士學位和倫敦大學的經濟學和金融學學士學位。
歐韋良將常駐新加坡，直接向亞太區首席執行長Bhupesh Gupta，與科法斯集團首席經濟學家Julien Marcilly彙報工作。
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