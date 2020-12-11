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展望2021 外銀估新台幣飆到27.6元、台灣GDP成長率衝4%

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

瑞銀昨（10）日對台灣、科技與工業週期提出英文報告，報告中提到，台灣近期成長具有強勁投資特徵，基本面佳，長期有利吸引國際資金流入，預期新台幣2021年將升值到27.6元，2021年台灣經濟成長率可飆升到4%、為近年最高水準。

瑞銀投資銀行全球研究部北亞地區經濟師鄧維慎發表「台灣–科技和工業周期、投資和國際流動」報告，報告中提到，台灣的經濟實力能在後疫情時期維持，科技和其他工業週期正在加快，也有強勁的國內投資和資本流入。

因此，報告預計2021年台灣經濟增長率將加速至4%，為近年來的最高水準。因為科技業周期將進一步上升，其他工業週期也正在復甦。預計台灣主要出口的市場GDP將出現較大的正增長，支援非科技產業部門進一步復甦。

報告中提到，在疫情攻擊之後，台灣的經濟成長率欲期可以持續並將走高，因為在疫情期間，民眾對高科技產品需求增加，半導體技術引領台灣成長，雖然新冠肺炎有可能在2021年後衝擊性逐步下滑，民眾渴望重返辦公室、學校，但仍看好民眾對電子產品需求，以及也看好家庭收入成長可望帶動高科技產量。

報告中提到，預期台灣2020年GDP成長率約1.6％，相較多數經濟衰退的市場，台灣表現來得出色，加上台灣在技術製造鏈擁有強大實力，評估其他產業週期復甦，將有助於支持台灣經濟表現。而在科技產品需求可望帶動台灣經濟前景，以及基本面佳，長期有利吸引國際資金流入、帶動台幣升值力道，估計2021年新台幣有機會升值到27.6元。

本周多家金融機構提出對台灣2021年經濟展望，多為一片看好，星展集團最看好台灣2021年GDP可以上衝到4.2％，永豐金預料3.7％，關鍵在於永豐金與星展集團都看好台灣半導體需求仍在，疫苗出現可讓全球經濟穩定復甦，其中科技領域是主要驅動力。星展集團資深經濟學家馬鐵英說，台灣2021年將從「V型復甦」轉向「開根號復甦」，樂觀看待台灣2021年GDP成長加快，從今年約近2％，大幅上衝至2021年的4.2％，低於新加坡的5.5％、高於南韓2.9％。

新台幣 投資銀行

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