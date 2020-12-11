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黃天牧找樂天銀喝咖啡 提醒別打價格戰

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧。 本報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
金管會主委黃天牧。 本報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

金管會8日發出首張純網銀營業執照給樂天商銀，代表台灣首家純網銀將正式開業。金管會主委黃天牧今透露，9日找來樂天銀行董事長簡明仁當面溝通，叮嚀純網銀不能以價格戰或殺價競爭作為長期策略。

去年金管會核准3家純網銀的籌設許可，經過歷時一年的籌備後，金管會8日正式核發第一張純網銀營業執照給樂天銀行，樂天銀行也成為國內第一家開業的純網銀，隨著樂天即將開業，傳統銀行也正屏息以待，尤其純網銀沒有實體分行，初期要擴大市佔，必須透過高利率或高優惠吸引客戶，市場預估將有一場價格戰開打。

黃天牧表示，如果是某種程度的行銷，就算是現行的金融機構也都這樣做，這種價格競爭要多久，沒有辦法設定時間，但要提醒各銀行：「金融機構永續發展不是只是靠價格競爭，而是靠商品。」

黃天牧說，當初在審純網銀時，金管會都有提醒三家純網銀。純網銀要進入銀行體系，一開始為了市佔率，可能會有一些對顧客的優惠，可是長久以來的策略上，不能用價格競爭作為長期優惠，初期或短暫的是可以被容忍。

黃天牧強調，銀行局後續在監理上會特別提醒純網銀，純網銀發展一定要「可長可久」，「如果在價格上打價格戰，那就沒有意義了。」銀行局對未來三家純網銀會多加溝通。

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