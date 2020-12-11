元大攜手警政署、供應商 十年捐近19,000袋熱血

台灣血液基金會官網資料顯示，全台多個捐血中心血庫存量偏低，不足4至7天的安全存量，元大金控（2885）關懷社會不落人後，4日舉行「熱血十年，愛心滿分」集團捐血活動，活動當天共募得923袋熱血，廣邀同仁與民眾及供應商一同挽袖捐血，並三度攜手警政署「165反詐騙諮詢專線」，在臉書粉絲專頁舉辦活動，擴大成效，今年共捐出近3千袋熱血。

元大金控為推廣捐血公益盡心力，每年舉辦三場捐血活動，串聯全台同仁參與，養成定期捐血好習慣，更在臉書「元大GoodNews」粉絲專頁，企劃「尋找10年熱血元大人」活動，獲得集團員工迴響，「能發揮自己力量，幫助對方生命延續，讓自己的生命變的不平凡，覺得很幸福」、「連續10年捐血不是難事，大家都能做得到」多位連續捐血超過10年以上的同仁如此分享，十年來元大同仁與熱血民眾共累積貢獻血庫18,972袋袋血。

元大金控今年度辦理3場次供應商大會，與供應商深化社會參與本次捐血活動也有41家廠商加入熱血行列；並與警政署「165反詐騙諮詢專線」粉絲頁面，合作「熱血反詐 你我同型」宣導活動，加強實效，將公益理念與防詐騙觀念，推廣至社會每個角落。

因應新冠肺炎疫情，元大金控各捐血站點工作人員除叮嚀熱血同仁須全程配戴口罩外，更採取線上「捐血時段預約」分流機制，即可依照指定時間捐血，有效紓解人潮避免群聚，元大金控將持續推廣捐血公益，為社會帶來更多的溫暖。