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太陽能步入淡季多檔營收下滑 近期股價回檔

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

太陽能產業步入今年淡季之後，近日各公司公布的11月營收，有多檔個股明顯較上個月下滑，近日股價也紛紛回檔，市場分析師認為，以中期來看，下游需求仍看好，但以產業景氣循環來看，要到明年第2季有較有機會出現明顯的拉貨動能加溫。

近日台股上市櫃公司完成11月營收公布，其中，茂迪（6244）11月營收2.59億元，較上月下滑8.8%；聯合再生11月營收7.88億元，較上個月下滑23.19%：安集11月營收1.15億元，更是較上個月營收大幅下滑33.13%，以幾家太陽能模組廠的營收表現來看，明顯反應產業進入今年淡季。

在業績表現趨緩下，近期太陽能股走勢也出現回檔壓力，其中，茂迪股價本周連續回檔之後，股價跌破季線支撐，該股季線位置在35.05元，今日盤中茂迪股價低點來到32.25元。另外，前波漲勢相當強勁的安集，近日股價跌破月線關卡，今（11）日盤中，股價也跌破60元整數關卡。聯合再生股價也從高檔，近日回測季線支撐。

產業分析師認為，若以市場需求面來看，今年底前的最後一波較強拉貨動能大約在9至10月，因此，近期各廠出現明顯的營收降溫，不過，預料隨著各大型電場的標案底定，明年第1季之後，又將逐漸釋出市場需求，第2季預期可望有較明顯的拉貨動能出現。

營收 太陽能產業 茂迪

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