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金融科技發酵 康和證券獲兩項發明專利

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

康和證券（6016）深耕金融科技有成，為優化交易流程及速度而自行研發的傳輸系統《交易分派裝置及方法》，以及運用大數據避免踩到地雷股的預警系統《重大訊息風險預警裝置及方法》，皆已獲得經濟部智慧財產局核准發明專利。這兩項專利除了可大幅提高交易效率之外，更充分利用大數據進行網路訊息分析。康和證券表示，將持續深化在金融科技領域的研發，提供更多智能便捷的服務。

目前的專利權分為發明專利、新型專利及新式樣專利三種，而國內的金融業者申請的專利多集中在「新型」和「發明」兩項。二者最大差別在於，前者只做形式審查，書面格式對，就核發專利，核准速度較快；然而發明專利必須經過嚴整的實質審查，專利保護較紮實。

康和證券專攻發明專利的申請，此次取得的《交易分派裝置及方法》發明專利，其核心關鍵在於，透過分派機制整合證交所提供給券商的兩種交易系統，讓交易線路在流量過大而影響交易速度時，由分派機制自動判斷出合適的交易系統做傳輸，讓每一筆交易能夠更順暢、更有效率的進行。

另一項發明專利《重大訊息風險警裝置及方法》，則是發揮大數據分析功能，搜尋在過去20年曾經爆發危機導致股價重挫的上市櫃公司，在發生股價重挫前幾個月產生的網路訊息，從中比對並篩選出影響股價的訊息，建置「負面訊息資料庫」。之後，系統每日自動監察所有上市櫃公司，一旦公司的負面訊息到達臨界值，系統就自動預警提醒，協助落實風險控管，避開可能的危機事件。

康和證券表示，今年上線的台股逐筆交易及盤中零股交易制度，改變了許多投資人的交易模式，交易流程、風險評估與控管的重要性亦更受關注。康和證券以金融科技研發為出發點，專注於交易流程的精進及最佳化，除了2年前率先推出每筆交易下單2毫秒的證券電子交易平台，彰顯康和證券在高速交易的優勢之外，如今更進一步透過發明專利的取得，落實在流程與服務上的優化創新。未來將主動滿足客戶需求，並充分發揮金融科技的實力，提供客戶更具競爭力的優質服務。

金融科技 大數據 台股

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