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破紀錄籌碼釋出！國泰台灣5G+量能直追掛牌16萬張

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
國泰台灣5G+開盤不到一小時成交13多萬張。券商軟體
國泰台灣5G+開盤不到一小時成交13多萬張。券商軟體

國泰台灣5G+（00881）10日掛牌爆出16萬張天量，同天初級市場也衝出379組的「破紀錄」申購，由於造市券商握有大量籌碼，加上首日ETF溢價偏大應在今天開盤回歸反映淨值，台股今大漲百點，00881從「逆大盤上漲」轉為「逆行情走跌」，盤中跌幅近2%，但低接買盤踴躍，首盤成交2.7萬張為台股第一，逼近10點左右再衝出逾13萬張直逼10日全天的16.7萬張。

00881 10日掛牌人氣爆棚，在台股大跌該ETF卻挾買氣逆勢上漲，即使國泰投信預先備妥大量籌碼，傳出比前一檔人氣ETF-國泰永續高股息（00878）多備三倍的貨，籌碼還是快速掃光，ETF隨即出現明顯溢價。

00881 10日最大溢價一度衝逾4%，初級市場申購跟進活躍，累積全天國泰投信受理379組（每組500張）的創紀錄申購，規模一舉衝破百億元；此一熱況過往僅在油價暴跌時，會看到石油ETF單日出現3、400組的爆量申購。

申購一大部分來自造市券商因應買盤跟投信申請取得籌碼，當申購量愈大，代表造市商籌碼可能備得愈多，ETF溢價很大時，可能因此在隔日受釋出籌碼及回歸淨值影響而明顯回檔。

00881今天即反映合理淨值，一開盤就將10日收盤大幅的溢價消除大半，早盤溢價僅1%內，近10點左右略擴大到1.48%，相較於先前00878掛牌時雖也有大量申購，但花了幾天才正式把偏大的溢價消弭，00881的調整可說是更為快速。

值得注意是，00881雖靠攏淨值下跌，目前合理淨值僅14元多，股價在15元之上，但低接買盤踴躍，使該ETF不僅今天首盤成交達2.7萬張，為上市櫃股票第一，接近10點左右更累積13.2萬張，全天很有機會突破10日的16.7萬張紀錄。

ETF 國泰

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