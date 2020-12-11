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金控獲利亮眼 金控領軍類股指數漲幅超過1.3%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

金融股今（11）日早盤走勢強勁，富邦金（2881）領軍金融類股指數漲幅超過1.3%，金控股獲利成長吸引買盤進入，投資人對於金管會未決定是否限制金融股配息而喘息，尤其是以金融股為存股標的者。

金融股今日的富邦金漲幅超過3%，國泰金（2882）、開發金（2883）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、台新金（2887）、第一金（2892）等金控股漲勢凌厲，其他如：上海商銀（5876）、京城銀（2809）、台中銀（2812）、遠東銀（2845）、三商壽（2867）等股表現也不錯。

上市櫃金控11月獲利出爐，合計整體金控前11月稅後純益超越去年全年，續創新高，達3,543億元，比去年同期成長逾5%，富邦金累計獲利突破800億元大關，每股純益（EPS）7.57元居冠，國泰金賺722億元、EPS 5.13元居次。

富邦金 金融股 國泰金

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