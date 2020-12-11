華南卡主打OUTLET客群 祭出最高11%回饋

新冠疫情延燒，民眾無法出國旅遊，到OUTLET滿足購物慾成為許多人重要的假日活動，迎接耶誕檔期，華南銀行信用卡舉辦年終回饋，即日起至12月31日於指定OUTLET（林口三井、台中三井、華泰名品城、麗寶OUTLET MALL、日曜天地、義 大購物世界）單筆消費滿5,000元，登錄送300元刷卡金，單筆消費滿1萬元，登錄送1,000元刷卡金。

華南銀行表示，回饋率高達10%，若再搭配華南超級現金回饋卡或享利樂活COMBO卡1%現金回饋，回饋率上看11%。

若要來趟國內輕旅行，即日起至12月31日於全台旅行社、飯店、訂房網，刷華南銀行信用卡單筆消費滿1,000元，登錄送100元統一超商現金抵用券（活動期間每戶限回饋二次）；指定藥妝實體店（屈臣氏、寶雅、大樹藥局、丁丁藥局）單筆消費滿888元，登錄送100元刷卡金(每戶各通路限回饋一次，限量額滿為止）。

除以上活動優惠外，2021年2月底前一般消費單筆888元以上累積達3萬元，還可以參加「樂刷888滿額好禮任你換」，可兌換紅利點數5000點、OPENPOINT 200點、量販/百貨即享券200元等。