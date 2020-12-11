3,543億 金控前11月獲利攻頂

15家上市櫃金控11月獲利出爐，合計整體金控前11月稅後純益超越去年全年，續創新高，達3,543億元，比去年同期成長逾5%，富邦金累計獲利突破800億元大關，每股稅後純益（EPS）7.57元續居冠，國泰金賺722億元、EPS 5.13元居次。

金控獲利今年一路走來相當戲劇化，從第1季因新冠肺炎疫情衝擊受挫，絕大多數金控獲利比去年同期都處衰退，直到8月整體金控獲利逆轉為正成長後，獲利漸入佳境，至11月底整體金控獲利即超越去年全年獲利的近3,500億元，再寫新高紀錄。

各金控獲利差距擴大，光是富邦、國泰金控雙雄，前11月獲利就占了整體43%、超過1,500億元，再加上第三的中信金，前三強獲利就將近2,000億元。

就11月單月獲利來看，台股行情量增價漲激勵證券獲利，和增提備抵的銀行端獲利表現兩樣情，壽險業雖有匯率因素干擾，但受惠資本市場表現亮眼，富邦金11月賺57.89億元，單月獲利維持高水位，累計前11月稅後純益803.76億元、EPS 7.57元，續創歷史新高，也是史上首見獲利破800億元的金控。

富邦金獲利大增，主因富邦人壽貢獻，富邦壽11月積極處分實現投資獲利約64億元，其中主要來自國內股票及基金占約34億元，11月單月獲利則為34.4億元，累計前11月稅後純益528.16億元，年成長88%，至於外匯部份提存6億元後餘額尚有百億元。

國泰金11月單月稅後純益41.6億元優於前月，累計前11月稅後純益722.3億元，年增22%創新高，EPS 5.13元。旗下國壽11月賺23.5億元，前11月稅後純益492.3億元，年增45.9%。

開發金單月稅後純益14.32億元，前11月稅後純益114.09億元，EPS 0.78元，子公司凱基證券貢獻最大，凱基證11月賺10.37億元，累計前11月獲利75.43億元，中壽前11月獲利161.88億元，但開發金依持股比認列其獲利貢獻則約為57億元。