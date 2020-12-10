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投資新創綠能關懷弱勢 遠雄人壽獲雙表彰

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導
遠雄人壽落實責任投資支持能源轉型政策，董事長孟嘉仁(左)接受金管會主委黃天牧頒發「新創公建長照投資優等獎」。/遠雄人壽提供
遠雄人壽落實責任投資支持能源轉型政策，董事長孟嘉仁(左)接受金管會主委黃天牧頒發「新創公建長照投資優等獎」。/遠雄人壽提供

身為在地化保險公司，遠雄人壽近年響應政府鼓勵壽險資金投入五加二新創重點產業，12月獲金管會頒發保險競賽獎「新創公建長照投資－財務投資組優等獎」，由董事長孟嘉仁代表接受金管會主委黃天牧頒獎。

也因推動微型保險和小額終老保險成果傑出，連續2年榮獲「微型保險績效卓著獎」及「永續關懷獎」、「小額終老保險表現優良獎」，共囊括４獎肯定，彰顯遠雄人壽實踐普惠金融，落實永續發展指標，獲得主管機關高度肯定。

保險服務是企業社會貢獻一環，遠雄人壽發揮保險照顧弱勢、安定社會的價值，也肩負以企業量能促進永續發展的使命，接軌國際導入永續經營思維，連結ESG績效管理制訂永續策略與目標，逐步落實責任投資，期許在全球永續轉型及低碳經濟趨勢中，扮演重要的驅動角色。

繼2019年投資開發太陽能電廠，以綠能改善屏東林邊地層下陷不良於農的困境，為擴大永續影響力，遠雄人壽今年積極投入綠能科技、生技醫藥、亞洲矽谷等政府扶植之環境永續及參與能源轉型政策，獲頒「財務投資新創獎」，無疑是對遠雄人壽透過金融投資力量，推動台灣環境永續的莫大鼓勵。

響應政府弱勢保險安全網政策，遠雄人壽持續捐助公益微型保險，今年更著重身心障礙者扶助，已承保超過3,200人次中，就有近四成為身障者，協助弱勢家庭及身障族群在基礎保障下放心打拼人生，連獲「微型保險績效卓著獎」、「微型保險永續關懷獎」2獎肯定。

2025年台灣將步入超高齡社會，為減緩高齡帶來的經濟安全風險，遠雄人壽在商品研發上也主動關注年長者保險需求，推出小額終老保險深受55歲以上保戶青睞，承保率連續3年均超過40%，提供中高齡族群壽險保障，安心規劃退休生活，獲頒「小額終老保險表現優良獎」，顯示遠雄人壽落實企業社會責任，善盡保險專業回饋社會的貢獻。

遠雄人壽

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